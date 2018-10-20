"Тоттенхэм" опасается, что звезды клуба потребуют зарплату, как у Шоу
Новый контракт защитника Люка Шоу в "Манчестер Юнайтед" может добавить головной боли президенту "Тоттенхэма" Даниэлю Леви.
Прямо сейчас Леви занят переездом "Тоттенхэма" на новый стадион стоимостью 850 миллионов фунтов. Кроме того, Даниэль активно обсуждает новые контракты с целым рядом ведущих игроков. И то, и другое складывается непросто.
Летом Леви договорился о новых сделках с главным тренером Маурисио Почеттино и нападающим Харри Кейном, но в "Тоттенхэме" остаются еще семь игроков, чьи действующие соглашения истекают в конце этого сезона или следующего.
Как сообщает The Telegraph, в этот список входят плеймейкер Кристиан Эриксен, защитник Ян Вертонген и опорник Эрик Дайер. Помешать продлить с ним сотрудничество может контракт, подписанный 23-летним Шоу на этой неделе.
По информации издания, по новой сделке с МЮ Люк сможет зарабатывать 190 тысяч фунтов в неделю. Естественно, что эта информация дойдет до лидеров "Тоттенхэма", и не исключено, что теперь они потребуют сопоставимый гонорар.
20.10.2018 14:00
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Последние комментарии:
Ава топ.
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е6аные мешки вечно рынок подрывают
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Этот бунт зарплатный давно должен намечаться у шпор.
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ну они же играют не на одном уровне с Шоу!
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