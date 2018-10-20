"Саутгемптон" присмотрел замену Марку Хьюзу
"Саутгемптон" готов уволить главного тренера Марка Хьюза и пригласить на его место бывшего рулевого "Монако" Леонарду Жардима.
Под руководством Хьюза "святые" спаслись от вылета из Премьер-Лиги в прошлом сезоне, но крайне неудачно начали новую кампанию. К концу октября "Саутгемптон" расположился на 16-м месте, проиграв три последних матча.
Поражение в дерби южного побережья от "Борнмута" в эти выходные вполне вероятно лишит работы Хьюза. Как сообщает Daily Express, на этот случай боссы клуба уже определились с потенциальной заменой валлийцу.
По информации издания, "Саутгемптон" активно прорабатывает вариант с приглашением 44-летнего Жардима. Португалец добился невероятных успехов с "Монако", но две недели назад был уволен из клуба Лиги 1.
20.10.2018 13:00
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Смешно, в мю его!
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Слишком топ для святых
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