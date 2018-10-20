Моуриньо хочет, чтобы "Юнайтед" всегда играл, как против "Ньюкасла"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо хочет, чтобы его команда проводила каждый матч с такой же интенсивностью и желанием, как против "Ньюкасла".

Впечатляющий камбэк в домашней встрече с "Ньюкаслом" позволил Моуриньо сохранить работу на "Олд Траффорд" и с относительным спокойствием уйти на международную паузу. Теперь Жозе хочет, чтобы та победа 3:2 стала примером для его команды на каждый последующий матч.



"Мы всегда стараемся играть подобным образом. Самое главное, чтобы игроки были способны на это. Мне не нравятся все эти истории про атакующий футбол. Я не понимаю их. Вы можете играть в атакующий футбол, только когда вы владеете мячом".



"Когда мяч у соперника, я хочу вернуть его обратно. Сделать это можно двумя способами: спровоцировать противника на ошибку или дождаться потери с их стороны. В любом случае вы должны уметь защищаться", - сообщил Моуриньо The Independent.