Гвардиола допускает, что ошибся с Хартом

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признал, что, возможно, ошибся, выставив голкипера Джо Харта из клуба.

Едва заступив на тренерский мостик "горожан" летом 2016, Гвардиола первым делом сменил основного голкипера, пригласив на эту роль Клаудио Браво, а спустя год — Эдерсона.



При этом Харт, ранее выигравший с "Сити" два титула Премьер-Лиги, Кубок Англии и два Кубка Лиги, не получил ни единого шанса от Гвардиолы проявиться себя и два предыдущих сезона был вынужден скитаться по арендам.



В преддверии матча против "Бернли", куда Харт ушел минувшим летом, окончательно разорвав отношения с "Сити", Гвардиола допустил, что мог ошибиться насчет Джо.



"Я не всегда принимаю правильные решения, но что поделать. В своей карьере я принимал хорошие решения и очень плохие решения. Когда наступает момент и приходит время, ты должен решить. И ты никогда не знаешь заранее. Если я принимаю решение и после жалею об этом, то остается лишь жить с этим. Такое бывает".



"Все тренеры должны принимать решения каждые пять минут. Иногда это важные решения и не всегда про футбол. Ты принимаешь решения как профессионал и как человек".



"Джо всегда оставался профессионалом в то короткое время, что мы работали вместе. Я знаю, что это было тяжело для фанатов и публики, потому что он невероятный голкипер и добивался невероятных результатов здесь в клубе. Поэтому-то мне было непросто принять это решение".



"Непросто было и ему, но если он поставит себя на мое место, то прекрасно поймет", — цитирует Гвардиолу The Telegraph.