Сарри: "Не могу сравнивать себя с Моуриньо, пока не выиграю трофеи"

Наставник "Челси" Маурицио Сарри заявил, что не может сравнивать себя с Жозе Моуриньо из "Манчестер Юнайтед", пока не выиграет трофеи.

За свою насыщенную карьеру Моуриньо выиграл 19 больших трофеев с пятью различными клубами. Семь из этих трофеев приходятся на два периода работы с "Челси".



Что касается Сарри, то он пока не держал в своих руках никаких трофеев. По мнению Маурицио, только награды позволят ему выйти из тени одного из своих предшественников, который в субботу пожалует на "Стэмфорд Бридж" с "Юнайтед".



"Думаю, за него говорят его результаты. Поэтому в данный момент он определенно лучше меня. Я надеюсь прибавить в будущем, но в данный момент я вынужден признать, что он лучше меня".



"В первую очередь это из-за результатов — он побеждал везде и выигрывал все. Поэтому мне тоже нужно что-нибудь выиграть, если я хочу сравнивать себя с ним".



"В данный момент нас невозможно сравнивать. Мы говорим об одном из лучших тренеров в мире, а я таковым не являюсь в данный момент".



"Думаю, он сможет побеждать и в будущем. Потому что он действительно один из лучших. Возможно, лучший. У него лучшие результаты", — цитирует Сарри Evening Standard.