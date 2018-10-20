Сарри: "Не могу сравнивать себя с Моуриньо, пока не выиграю трофеи"
Наставник "Челси" Маурицио Сарри заявил, что не может сравнивать себя с Жозе Моуриньо из "Манчестер Юнайтед", пока не выиграет трофеи.
За свою насыщенную карьеру Моуриньо выиграл 19 больших трофеев с пятью различными клубами. Семь из этих трофеев приходятся на два периода работы с "Челси".
Что касается Сарри, то он пока не держал в своих руках никаких трофеев. По мнению Маурицио, только награды позволят ему выйти из тени одного из своих предшественников, который в субботу пожалует на "Стэмфорд Бридж" с "Юнайтед".
"Думаю, за него говорят его результаты. Поэтому в данный момент он определенно лучше меня. Я надеюсь прибавить в будущем, но в данный момент я вынужден признать, что он лучше меня".
"В первую очередь это из-за результатов — он побеждал везде и выигрывал все. Поэтому мне тоже нужно что-нибудь выиграть, если я хочу сравнивать себя с ним".
"В данный момент нас невозможно сравнивать. Мы говорим об одном из лучших тренеров в мире, а я таковым не являюсь в данный момент".
"Думаю, он сможет побеждать и в будущем. Потому что он действительно один из лучших. Возможно, лучший. У него лучшие результаты", — цитирует Сарри Evening Standard.
20.10.2018 10:30
Просмотров: 417
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
в очередь становись после Клоппа и Почеттино
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий