Гвардиола подтвердил, что "Сити" работает над новым контрактом с Сане

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола подтвердил, что его клуб работает над продлением сотрудничества с вингером Лероем Сане.

Как известно, Сане сенсационно остался вне заявки сборной Германии на Чемпионат Мира в России. Казалось бы, это дало Лерою возможность полноценно подготовиться к новому клубном сезону.



Однако в четырех первых матчах нового сезона Премьер-Лиги 22-летний немец либо выходил на замену в самой концовке, либо вообще оказывался вне заявки. В прессе даже появились слухи о разладе в отношениях Гвардиолы и его подопечного.



Однако Гвардиола уверяет, что рассчитывает на игрока, который в 32 матчах прошлого сезона Премьер-Лиги забил 10 голов и 15 раз ассистировал партнерам.



"Новый контракт? Клуб работает над этим. Несомненно, я поддерживаю эту инициативу".



"Мы не собираемся продлевать контракт с кем-либо, судя только по последним матчам. Мы не собираемся продлевать контракт с Рахимом Стерлингом, только потому что он забил два гола против сборной Испании".



"Мы оцениваем мастерство игрока, его человеческие качества, отношения с клубом, насколько ему комфортно на своей позиции, молод он или стар. Есть так много важных параметров".



"Взлеты и падения, периоды лучше и периоды хуже — это нормально. Мы должны поддерживать их в плохие моменты, помогая им понять, как они могут обрести стабильность и стать более классными игроками".



"Мы не сомневаемся в мастерстве Лероя", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.