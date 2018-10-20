Гвардиола подтвердил, что "Сити" работает над новым контрактом с Сане
Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола подтвердил, что его клуб работает над продлением сотрудничества с вингером Лероем Сане.
Как известно, Сане сенсационно остался вне заявки сборной Германии на Чемпионат Мира в России. Казалось бы, это дало Лерою возможность полноценно подготовиться к новому клубном сезону.
Однако в четырех первых матчах нового сезона Премьер-Лиги 22-летний немец либо выходил на замену в самой концовке, либо вообще оказывался вне заявки. В прессе даже появились слухи о разладе в отношениях Гвардиолы и его подопечного.
Однако Гвардиола уверяет, что рассчитывает на игрока, который в 32 матчах прошлого сезона Премьер-Лиги забил 10 голов и 15 раз ассистировал партнерам.
"Новый контракт? Клуб работает над этим. Несомненно, я поддерживаю эту инициативу".
"Мы не собираемся продлевать контракт с кем-либо, судя только по последним матчам. Мы не собираемся продлевать контракт с Рахимом Стерлингом, только потому что он забил два гола против сборной Испании".
"Мы оцениваем мастерство игрока, его человеческие качества, отношения с клубом, насколько ему комфортно на своей позиции, молод он или стар. Есть так много важных параметров".
"Взлеты и падения, периоды лучше и периоды хуже — это нормально. Мы должны поддерживать их в плохие моменты, помогая им понять, как они могут обрести стабильность и стать более классными игроками".
"Мы не сомневаемся в мастерстве Лероя", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.
20.10.2018 10:00
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