Каррагер видит в Санчесе "нового Торреса"

Алексис Санчес Эксперт Джейми Каррагер сравнил ситуацию нападающего Алексиса Санчеса в "Манчестер Юнайтед" с проблемами, которые имел Фернандо Торрес после своего перехода из "Ливерпуля" в "Челси".

В январе этого года Санчес все-таки вырвался из "Арсенала", но ушел не в "Манчестер Сити", отчаянно жаждавший его заполучить, а в "Юнайтед", чей стиль изначально казался неподходящим для Алексиса. Компенсацией для чилийца стала самая высокая в Премьер-Лиге зарплата.

С тех пор 29-летний Санчес лишь редкими проблесками демонстрирует свой талант и, по слухам, уже задумывается об уходе с "Олд Траффорд". Эта ситуация напоминает Каррагеру одного его бывшего одноклубника.

"Большинство согласится с тем, что Алексис Санчес уже не является прежним игроком, как перебрался в "Манчестер Юнайтед".

"Вообще-то, это не совсем точно. Санчес не является прежним игроком на протяжении более длительного времени. Чем больше я наблюдаю за ним в футболке "Манчестер Юнайтед", тем больше убеждаюсь, что его плохой заключительный год в "Арсенале" не был следствием спада у команды или потери мотивации из-за скорого отъезда из клуба".

Лучшие годы Санчеса остались позади. Он стал тем для "Манчестер Юнайтед", кем был Фернандо Торрес для "Челси". Их аппетит к голам и потенциал вырывать победы в матчах означают, что они не только хотят играть в каждом матче за клуб и сборную, но также означают, что находящиеся под давлением тренеры не могу отказать себе, чтобы не использовать их как можно чаще".

"Болельщики и медиа особенно требовательны в отношении таких игроков. Они сжигают себя изнутри быстрее, чем защитники и полузащитники, и сталкиваются с травмами, когда матчей становится слишком много".

"Я наблюдал это с Торресом — игроком, который достиг мирового уровня, но затем потерял свою взрывную скорость и никогда ее уже не вернул. Я вижу, что история повторяется с Санчесом. Он выглядит игроком со слишком большим пробегом в своих ногах".

"Манчестер Юнайтед" должен был насторожиться, когда включился в борьбу за Санчеса. Они подписали нападающего, который провел 667 матчей на взрослом уровне за клуб и сборную до своего 29-го Дня рождения".

"По любым раскладам это громадное число. Кубок Америки, Кубок Конфедераций, Чемпионат Мира мешали Санчесу наслаждаться летними каникулами на протяжении всей его карьеры", — пишет Каррагер в The Telegraph.



Метки Каррагер, Манчестер Юнайтед, Санчес, Торрес

Автор mihajlo   

Дата 20.10.2018 09:30

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Последние комментарии:




  1. irbis85 20.10.2018 10:34 # irbis85
    проблемы у Торреса начались ещё в Ливерпуле...поэтому и избавились от него

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  2. chebrec 20.10.2018 10:24 # chebrec
    Торреса не трожьте
    Он поучаствовал в победе ЛЧ

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  3. brown-ale 20.10.2018 10:08 # brown-ale
    Тоже ЛЧ выиграет?

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  4. mancunia-planet 20.10.2018 09:58 # mancunia-planet
    Эксперт бл9дь.

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  5. jurgenklopp1892 20.10.2018 09:35 # jurgenklopp1892
    Эксперт бл5дь. Достал уже. Тут 90% фапла такие как ты. Фору ещё дадут.

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