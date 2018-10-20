Каррагер видит в Санчесе "нового Торреса"

Эксперт Джейми Каррагер сравнил ситуацию нападающего Алексиса Санчеса в "Манчестер Юнайтед" с проблемами, которые имел Фернандо Торрес после своего перехода из "Ливерпуля" в "Челси".

В январе этого года Санчес все-таки вырвался из "Арсенала", но ушел не в "Манчестер Сити", отчаянно жаждавший его заполучить, а в "Юнайтед", чей стиль изначально казался неподходящим для Алексиса. Компенсацией для чилийца стала самая высокая в Премьер-Лиге зарплата.



С тех пор 29-летний Санчес лишь редкими проблесками демонстрирует свой талант и, по слухам, уже задумывается об уходе с "Олд Траффорд". Эта ситуация напоминает Каррагеру одного его бывшего одноклубника.



"Большинство согласится с тем, что Алексис Санчес уже не является прежним игроком, как перебрался в "Манчестер Юнайтед".



"Вообще-то, это не совсем точно. Санчес не является прежним игроком на протяжении более длительного времени. Чем больше я наблюдаю за ним в футболке "Манчестер Юнайтед", тем больше убеждаюсь, что его плохой заключительный год в "Арсенале" не был следствием спада у команды или потери мотивации из-за скорого отъезда из клуба".



Лучшие годы Санчеса остались позади. Он стал тем для "Манчестер Юнайтед", кем был Фернандо Торрес для "Челси". Их аппетит к голам и потенциал вырывать победы в матчах означают, что они не только хотят играть в каждом матче за клуб и сборную, но также означают, что находящиеся под давлением тренеры не могу отказать себе, чтобы не использовать их как можно чаще".



"Болельщики и медиа особенно требовательны в отношении таких игроков. Они сжигают себя изнутри быстрее, чем защитники и полузащитники, и сталкиваются с травмами, когда матчей становится слишком много".



"Я наблюдал это с Торресом — игроком, который достиг мирового уровня, но затем потерял свою взрывную скорость и никогда ее уже не вернул. Я вижу, что история повторяется с Санчесом. Он выглядит игроком со слишком большим пробегом в своих ногах".



"Манчестер Юнайтед" должен был насторожиться, когда включился в борьбу за Санчеса. Они подписали нападающего, который провел 667 матчей на взрослом уровне за клуб и сборную до своего 29-го Дня рождения".



"По любым раскладам это громадное число. Кубок Америки, Кубок Конфедераций, Чемпионат Мира мешали Санчесу наслаждаться летними каникулами на протяжении всей его карьеры", — пишет Каррагер в The Telegraph.