Директор "Арсенала" рассказал о планах клуба на январь

Глава департамента футбольных операций "Арсенала" Рауль Санллехи заявил, что его клуб не планирует быть слишком активным в зимнее трансферное окно.

Минувшим летом "канониры" подписали пятерых новичков, совершив крупные покупки в лице Лукаса Торрейры и Бернда Лено. Тратить столько же денег и приглашать столько же новичков в январе "Арсенал" не планирует, однако Санллехи, который работает на "Эмирейтс" с февраля, обещает, что его клуб будет присутствовать на трансферном рынке.



"Я не являюсь большим поклонником зимнего окна, обычно оно используется в экстренных случаях, когда в летнее окно не все сложилось так, как была спланировано".



"Это не означает, что мы не собираемся использовать это окно. Я пока не знаю, этот процесс еще в своей ранней стадии. Если все будет складываться, как было спланировано, зимнее окно не должно быть столь важно для нас, как летнее".



"В первую очередь нам нужно знать, в чем мы нуждаемся и какие возможности есть на рынке. Пока мы не проявляем большой активности".



"Конечно, мы всегда следим за рынком, у нас есть целая команда профессионалов, постоянно анализирующих происходящее на рынке и возможности, которые могут возникнуть. Также наш главный тренер анализирует, какие потребности у него могут возникнуть".



"Мы еще не достигли того момента, чтобы решить, будем мы действовать в зимнее окно или нет. Но это решение всегда будет зависеть от наших возможных потребностей", — сообщил Санллехи BBC.