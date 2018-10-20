Директор "Арсенала" рассказал о планах клуба на январь

Рауль Санллехи и Унаи Эмери Глава департамента футбольных операций "Арсенала" Рауль Санллехи заявил, что его клуб не планирует быть слишком активным в зимнее трансферное окно.

Минувшим летом "канониры" подписали пятерых новичков, совершив крупные покупки в лице Лукаса Торрейры и Бернда Лено. Тратить столько же денег и приглашать столько же новичков в январе "Арсенал" не планирует, однако Санллехи, который работает на "Эмирейтс" с февраля, обещает, что его клуб будет присутствовать на трансферном рынке.

"Я не являюсь большим поклонником зимнего окна, обычно оно используется в экстренных случаях, когда в летнее окно не все сложилось так, как была спланировано".

"Это не означает, что мы не собираемся использовать это окно. Я пока не знаю, этот процесс еще в своей ранней стадии. Если все будет складываться, как было спланировано, зимнее окно не должно быть столь важно для нас, как летнее".

"В первую очередь нам нужно знать, в чем мы нуждаемся и какие возможности есть на рынке. Пока мы не проявляем большой активности".

"Конечно, мы всегда следим за рынком, у нас есть целая команда профессионалов, постоянно анализирующих происходящее на рынке и возможности, которые могут возникнуть. Также наш главный тренер анализирует, какие потребности у него могут возникнуть".

"Мы еще не достигли того момента, чтобы решить, будем мы действовать в зимнее окно или нет. Но это решение всегда будет зависеть от наших возможных потребностей", — сообщил Санллехи BBC.



Метки Арсенал, Санллехи

Автор mihajlo   

Дата 20.10.2018 09:00

Количество просмотров Просмотров: 914

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. reams 20.10.2018 11:03 # reams
    Наверняка лукавит, приобретут по одному топарю в зщ и пзщ как минимум же

    (ответить)

  2. toledo 20.10.2018 10:41 # toledo
    В Арсенале, возможно, на команду над работы для трансферами тратят больше, чем на сами трансферы.

    (ответить)

  3. chebrec 20.10.2018 10:25 # chebrec
    Капитанят

    (ответить)

  4. jurgenklopp1892 20.10.2018 09:33 # jurgenklopp1892
    То чувство когда смотришь на тренера Арсенала и видишь на нём Спартаковский ромбик)))

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: