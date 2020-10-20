Моуриньо посетовал на травмы после международного перерыва

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что международный перерыв принес ему непредвиденные проблемы с составом.

Во время этого международного перерыва Люк Шоу, Неманья Матич и Маруан Феллайни не смогли сыграть за свои сборные. Кроме того, вызывает вопросы состояние Маркоса Рохо, который еще не играл в этом сезона, и Андера Эрреры, едва залечившего лодыжку. По словам Моуриньо, некоторые из этих проблем застали его врасплох.



"Мы берем с собой на выезд всех, кто доступен. Некоторые игроки вернулись в хорошем состоянии и с радостью от хороших результатов. Другие вернулись с травмами, о которых мы знали, и национальные команды поступили корректно, вернув этих парней обратно".



"Но также были сюрпризы с игроками, насчет которых мы понятия не имели, что они травмированы. Они вернулись со значительными повреждениями", — цитирует Моуриньо Evening Standard.