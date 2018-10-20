Клопп считает, что "Ливерпуль" стал хуже атаковать, потому что теперь лушче обороняется

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп связал спад у своих нападающих с улучшением оборонительной игры.

В восьми первых матчах нового сезона Премьер-Лиги "красные" пропустили только три гола — меньше всех в дивизионе наравне с "Манчестер Сити". При этом атакующее трио из Мохамеда Салаха, Роберто Фирмино и Садио Мане выглядит не столь выразительно, как в прошлой кампании, и Клопп считает эти вещи взаимосвязанными.



"Мы хотели добавить в оборонительной игре, но это не означает, что атакующие действия нас не интересуют. Это норма для периода адаптации. Ты уделяешь одному чуть больше внимания и слегка теряешь концентрацию на другом. Однако мы создаем достаточно моментов — мы просто не используем их так, как использовали временами в прошлом сезоне".



"Мы добиваемся хороших результатов и по-прежнему забиваем забивать голы, но, конечно, мы можем прибавить. Несомненно, нам нужно поддерживать эту надежность. То, как мы стали обороняться, это заслуга всей команды. Мы не так много позволяем бить по своим воротам. Мы не пропускаем не потому, что Алиссон творит один сейв мирового уровня за другим. Мы просто не даем соперникам часть бить, и это лучше всего", — цитирует Клоппа The Guardian.