Моуриньо хотел бы видеть Азара в "Юнайтед"

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что был бы счастлив заполучить Эдена Азара в свою команду, а также выразил мнение, что бельгийский плеймейкер способен принести "Челси" титул Премьер-Лиги.

На старте нового сезона Азар набрал устрашающую форму, забив семь голов в восьми матчах Премьер-Лиги. В преддверии выезда на "Стэмфорд Бридж" Моуриньо ответил взаимностью Эдену, признавшись, что тоже не отказался бы снова поработать вместе.



"Я был бы счастлив заполучить его в "Манчестер Юнайтед", но я не думаю, что "Челси" продаст его в "Манчестер Юнайтед", поэтому такой проблемы не стоит".



"История говорит, что "Челси" становится чемпионом, когда Эден Азар является лучшим игроком в Премьер-Лиге. Так было при мне, так было при Антонио Конте".



"Сейчас "Челси" находится во главе лиги, потому что он того рода игрок, который может значительно менять течение игры. "Челси" ведут вперед опытные и умные люди. Думаю, "Челси" никогда не продаст Эдена в "Манчестер Юнайтед", так что этой проблемы не существует".



"Думаю, он просто славный малый. У нас были отличные отношения, мы становились чемпионами вместе. При мне он впервые стал лучшим игроком в Премьер-Лиге, поэтому, думаю, он хорошего мнения обо мне".



"Когда ты хорошего мнения о ком-либо, ты говоришь приятные вещи, когда этого нет, ты особо не говоришь приятных вещей", — цитирует Моуриньо Sky Sports.