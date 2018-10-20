Моуриньо: "Игроки были в депрессии от историй о моем увольнении"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо посетовал, что спекуляции относительно его будущего вогнали некоторых игроков команды в депрессию.

Накануне матча Премьер-Лиги против "Ньюкасла" перед международным перерывом в прессе появились слухи, что от результата этой игры зависит будущее Моуриньо в клубе.



После победы 3:2 над "сороками" Жозе даже обвинил журналистов в "охоте", которую они на него устроили. Однако больше всего в этой ситуации, как считает Моуриньо, пострадал не он сам, а игроки.



"Это выглядело так, что некоторые игроки в депрессии из-за результата первого тайма и событий, которые предшествовали матчу, потому что это было сложно для них".



"В тот уикенд мы не ночевали в отеле — каждый остался у себя дома, и я думаю, когда игроки проснулись утром, они прочитали эти истории в социальных сетях, поэтому им было непросто".



"В моих силах лишь повторять им, что это моя проблема, и я сам буду иметь с этим делом, позволяя им наслаждаться своей игрой, как во втором тайме против "Ньюкасла".



"Я не рад этому, но если кому-то суждено быть мишенью, то пусть это буду я, а не мои игроки. Конечно, это напрягает меня, потому что я человек, как и вы. Моим игрокам не все равно", — цитирует Моуриньо Evening Standard.