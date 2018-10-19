9-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы

В субботу 20 октября восемью поединками стартует 9-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ЧЕЛСИ — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 14:30 Онлайн-трансляция



Жозе Моуриньо еще не довелось видеть, как его "Манчестер Юнайтед" набирает очки или хотя бы забивает на "Стэмфорд Бридж", однако в данный момент "красные дьяволы" загнаны в угол — еще одно поражение не только усугубит положение самого Моуриньо, но и сделает отставание от вершины таблицы двузначным. "Челси", напротив, при Маурицио Сарри еще ни разу не проиграл и едва ли планирует выбывать из лидирующей в Премьер-Лиге тройки. "Синие" лишь однажды уступили "Юнайтед" в 16 последних встречах на "Стэмфорд Бридж" в рамках чемпионата, это случилось в октябре 2012, когда у хозяев удалили двух игроков.



Защитник "Челси" Антонио Рюдигер успевает восстановиться после травмы паха. Росс Баркли также будет в порядке, несмотря на привезенное из сборной Англии повреждение. Итан Ампаду вне игры из-за проблем с коленом.



После трех матчей отсутствия с травмой лодыжки возвращается полузащитник "Юнайтед" Андер Эррера. Медикам предстоит оценить состояние целого ряда игроков, включая Люка Шоу, Диогу Далота, Неманью Матича, Маруана Феллайни и Скотта Мактоминея. Джесси Лингард едва ли поправится в срок.



БОРНМУТ — САУТГЕМПТОН 17:00



Долгое время "Саутгемптон" был главной силой на южном побережье Англии, однако в последнее время "Борнмут" выглядит гораздо предпочтительнее своих соседей и сейчас занимает шестую позицию в таблице. "Святые" отчаянно нуждаются в очках, совершенно не желая второй сезон кряду участвовать в борьбе за выживание. "Вишенки" одержали лишь одну победу в 11 последних встречах с "Саутгемптоном" в рамках чемпионата.



"Борнмут" может недосчитаться Райана Фрэйзера и Джошуа Кинга. Чарли Дэниэлс продолжает лечить колено.



Голкипер "Саутгемптона" Алекс Маккарти решил свои проблемы с задней поверхности бедра, из-за чего он был вынужден досрочно покинуть расположение сборной Англии. Стюарт Армстронг восстановился после травмы икроножной мышцы.



КАРДИФФ — ФУЛХЭМ 17:00



Два новичка Премьер-Лиги на пару пропустили уже 38 голов в этом сезоне, поэтому безголевая ничья могла бы стать неплохим результатом для них, позволив подтянуть статистику игры в обороне и набрать по очку, которых у тех и других крайне мало. Однако против 0:0 говорит статистика, ведь "Фулхэм" пропускал абсолютно в каждой из 21 последней встречи с "Кардиффом" во всех соревнованиях. При этом в семи самых последних встречах "дачники" умудрились ни разу не проиграть, одержав три победы.



К трехматчевой дисквалификации приступает полузащитник "Кардиффа" Джо Роллс, который был удален против "Тоттенхэма". Впрочем, он в любом случае бы не сыграл из-за травмы колена. Аналогичное повреждение у Данни Уорда. Гари Мэдин приболел.



"Фулхэм" будет лишен в этом матче Тимоти Фосу-Менса, Джо Брайана и Тома Кэрни.



МАНЧЕСТЕР СИТИ — БЕРНЛИ 17:00 Онлайн-трансляция



Данный матч, как кажется, будет развиваться по предсказуемому сценарию, а результат будет зависеть от того, насколько хорошо "Бернли" сыграет в обороне, сдерживая атакующую мощь "Манчестер Сити". Способны ли "бордовые" преподнести сюрприз? В прошлом сезоне команда Шона Дайча регулярно удивляла на выезде и сейчас стремится вернуться к этому состоянию, перестав отвлекаться на Лигу Европы. "Бернли" ни разу не выиграл в 14 последних выездах к "горожанам" в рамках чемпионата.



Свой первый матч с августа готов сыграть полузащитник "Сити" Кевин Де Брюйне, залечивший колено почти в два раза быстрее, чем прогнозировали доктора. Фабиан Дельф также поправился, но Илкай Гюндоган — пока нет. Данило находится под вопросом, вернувшись с небольшим повреждением из сборной Бразилии.



Защитник Джеймс Тарковски не смог откликнуться на вызов в сборную Англии из-за проблем с пахом, но за "Бернли", вероятно, сыграет в субботу. Стивен Уорд перенес операцию на колене и пропустит несколько недель.



НЬЮКАСЛ — БРАЙТОН 17:00



Крис Хьютон остается одним из самых популярных бывших тренеров для поклонников "Ньюкасла", однако в субботу "сороки" не будут знать жалости к его "Брайтону". Подопечные Рафаэля Бенитеса до сих пор находятся в поисках своей первой победы в этом сезоне, и домашний матч против прошлогоднего новичка видится неплохой возможностью пополнить очковый запас. В пяти последних выездах на "Сент Джеймс Парк" в рамках чемпионата "чайки" забили только один гол — то была их минимальная победа в марте 1992 в рамках второго дивизиона.



В лазарете "Ньюкасла" остаются Киран Кларк и Саломон Рондон, но Пол Дамметт уже залечил растяжение задней поверхности бедра.



"Брайтон" на несколько недель потерял Дэви Проппера с травмой лодыжки. Паскаль Гросс может вернуться после аналогичного повреждения. Гаэтан Бонг и Дейл Стивена под вопросом.



ВЕСТ ХЭМ — ТОТТЕНХЭМ 17:00 Онлайн-трансляция



В последние недели "Тоттенхэм" испытывает серьезные кадровые проблемы, но это не помешало "шпорам" выдать свой лучший старт сезона в Премьер-Лиге после восьми туров. "Вест Хэму" остается только позавидовать стабильности своих соседей — когда показалось, что дела "молотобойцев" пошли на лад после провального старта, они умудрились проиграть "Брайтону" перед международным перерывом. В восьми последних встречах этих соперников было забито 28 голов — в среднем по 3.5 за матч.



Нападающий "Вест Хэма" Марко Арнаутович готов выйти на поле, несмотря на преследующие его проблемы с коленом. Должны поправиться к субботе Артур Масуаку и Хавьер Эрнандес. Энди Кэрролл в двух неделях от возвращения в строй.



"Тоттенхэм" снова может рассчитывать на Сержа Орье, Кристиана Эриксена, Муссу Дембеле и Виктора Ваньяму. Ян Вертонген, Данни Роуз и Деле Алли команде не помогут.



ВУЛВЕРХЭМПТОН — УОТФОРД 17:00



Можно уверенно сказать, что "Вулверхэмптон" превосходит ожидания в этом сезоне, потерпев лишь одно поражение в 10 матчах с учетом всех соревнований. А вот "Уотфорд" после ярчайшего старта угодил в кризис, проиграв три из четырех последних поединков и забил в них только два гола. Тем не менее, "шершни" всего в двух очках позади "волков" и имеют все шансы исправить впечатление о себе. Это будет первая встреча этих соперников в эру Премьер-Лиги, а в рамках высшего дивизиона они последний раз пересекались в сезоне 1983/84, когда "Вулверхэмптон" победил 5:0 дома и сыграл без голов на выезде.



"Вулверхэмптон" может на девятый матч Премьер-Лиги кряду выйти неизменным стартовым составом.



Защитники "Уотфорда" Кристиан Кабаселе и Хосе Холебас дисквалифицированы. Натаниэль Чалоба под вопросом из-за проблем с коленом. Дарил Янмат и Том Клеверли пока не поправились, но Марк Наварро снова в строю.



ХАДДЕРСФИЛД — ЛИВЕРПУЛЬ 19:30 Онлайн-трансляция



Второй сезон "Хаддерсфилда" в Премьер-Лиге получается очень тяжелым. "Терьеры" до сих пор не знают радости побед и испытывают огромные проблемы с забитыми голами — только четыре в восьми матчах. Дэвид Вагнер едва ли может надеяться, что Юрген Клопп по-дружески поделится с ним очками, потому что "Ливерпуль" всерьез настроен побороться за титул и жаждет реабилитироваться за ничейные результаты против "Челси" и "Манчестер Сити" в двух предыдущих поединках. В 12 последних встречах с "красными" с учетом всех соревнований "Хаддерсфилд" ни разу не выиграл, потерпев девять поражений.



"Хаддерсфилд" по-прежнему не может рассчитывать на Томми Смита, Теренса Конголо и Данни Уильямса, Но Филип Биллинг и Айзек Мбенза должны быть в порядке.



"Ливерпуль", вероятно, побережет полузащитника Наби Кейта, но Виргил Ван Дейк, Джеймс Милнер, Садио Мане и Мохамед Салах сыграть смогут. Алекс Окслейд-Чемберлен продолжает свое восстановление после травмы колена.