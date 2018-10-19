Хау предупредил, что не отпустит Аке в топ-клуб

Главный тренер "Борнмута" Эдди Хау сообщил топ-клубам Премьер-Лиги, что не отпустит защитника Натана Аке.

По слухам, "Тоттенхэм" готов выложить за Аке приблизительно 40 миллионов фунтов уже в январе или по окончании сезона. Хау рад, что его игроком интересуется такой большой клуб, но спешит заверить, что "Борнмут" не собирается продавать свою звезду.



"Я считаю это комплиментом для Натана, это значит, что он хорошо играет за нас. Он стал примером стабильности и правильного отношения к делу. Здорово, что им интересуются топ-клубы".



"Не подумайте, это еще не значит, что мы его продадим. Он стал важной частью команды и выполняет важную роль. Я уверен, что слухи не повлияют на его игру", - сообщил Хау Daily Mirror.