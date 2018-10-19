Погба: "Такого рода матчи — лучшие"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба признался, что находится в предвкушении матча против "Челси" в субботу.

После восьми туров "красные дьяволы" отстали уже на семь очков от вершины таблицы, поэтому Погба отлично понимает, что будет на кону в предстоящем матче. По слова француза, ради таких поединков он и играет в футбол.



"На мой взгляд, такого рода матчи — лучшие, чтобы в них играть. Ты играешь против лучших игроков, ты играешь против больших клубов с большой историей. Ты играешь в футбол ради того, чтобы играть в такого рода больших матчах с большим давлением. Ради этого тебе хочется играть в футбол".



"Вы можете видеть, что в этом сезоне "Челси" много владеет мячом. Они побеждают, и они обладают одной личностью, которую нельзя игнорировать. Я про Эдена Азара, который, как это принять говорить, "в огне", и прямо сейчас он, наверное, является лучшим игроком в Премьер-Лиге".



"Дела их команды идут хорошо, они добиваются хороших результатов, мы же подходим к этому матчу после победы 3:2 над "Ньюкаслом" дома, и нам нужны очки, поэтому матч будет тяжелым. Они нуждаются в очках, и мы нуждаемся в очках".



"Матч обещает быть очень сложным, мы играем на выезде. Это "Челси" против "Манчестер Юнайтед", так что вы и сами знаете, что это большой матч", — сообщил Погба Sky Sports.