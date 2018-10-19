Сарри отреагировал на ультиматум Кристенсена

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри заявил, что ему "не интересен" ультиматум, который выдвинул защитник Андрес Кристенсен через своего представителя.

С приходом Сарри на тренерский мостик Кристенсен перестал попадать в стартовый состав "синих", а в пятницу агент и отец 22-летнего датчанина заявил, что Андреас подаст прошение о трансфере в январе, если к тому времени ситуация не изменится.



На своей пресс-конференции перед матчем против "Манчестер Юнайтед" Сарри спокойно отреагировал на выдвинутый ультиматум и заверил, что рассчитывает на Кристенсена в будущем.



"Мне это не интересно. Что я могу сказать? Думаю, в начальной стадии сезона Давид Луис и Антонио Рюдигер играли очень хорошо, поэтому непросто убрать кого-либо из них".



"Из шести наших последних матчей Кристенсен сыграл в трех. Его отец думает, что он не важен для нас, но в действительности это не так. Он очень молод и еще прибавит, но я думаю, он техничный защитник и подходит для моего стиля футбола. В будущем он сможет играть очень часто", — цитирует Сарри Goal.