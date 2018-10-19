Почеттино предостерег насчет Brexit

Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино признался, что до сих пор не знает, чем обернется Brexit для английского футбола и Британии в целом.

В данный момент правительство Британии планирует к марту окончательно оформить свой выход из Евросоюза, следуя выраженной через референдум воле избирателей.



Прежде с критикой Brexit выступал главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп. Почеттино своего коллегу полностью поддерживает и предупреждает о возможных последствиях для клубов Премьер-Лиги.



"Спустя два с половиной года я до сих пор не знаю, будет это хорошо или плохо для английского футбола. На мой взгляд, стоит проявить здравый смысл. Если сейчас политики поймут, что выход из Евросоюза будет тяжелым и не принесет пользы Англии, почему бы им не взять и не сказать: "Нас ждет то и это".



"Это как будто ты бездействуешь, когда твоя машина вот-вот попадет в аварию. Если я вот-вот разобьюсь, Хесус (Перес, ассистент Почеттино) обязательно будет говорить: "Эй, давай быстрее. А теперь нет, стоп!"



"Мне жаль. Мне жаль всех людей, которых я люблю, а также людей, которые не имеют возможности заявить: "Мне нужно больше информации". Мы до сих пор не знаем последствий".



"Мне так жаль, потому что люди, которые владеют всей информацией и знают реальное положение вещей, не должны молчать. Выступаете вы за или против Brexit, те люди манипулируют всем".



"Мы не знаем, будет ли новый референдум хорошей или плохой вещью. Если бы мне потребовалось проголосовать заново, то я до сих пор не знаю, как будет лучше. Если вы собираетесь за что-то голосовать, то должны быть уверены, что так будет лучше для вас и людей, которых вы любите, для ваших друзей и вашей страны. Но спустя два с половиной года мы до сих пор не знаем этого".



"Это так нечестно перекладывать ответственность на людей, потому что обязательно будут последствия. Мы проголосовали за Brexit, мы поддались этой идее. Но кто будет от этого страдать? Мы не знаем".



"Если кто-нибудь сказал бы мне, что это будет хорошо для моей семьи и меня, но последствия оказались бы другими, то это ваша вина. Мне это не нравится. Раз я определяю стартовый состав, то я и должен нести ответственность — я не могу спрашивать фанатов, кому играть".



"И я знаю последствия, если я не выберу правильный состав и не добьюсь хорошего результата. Это такое важное решение, но спустя два с половиной года 99 процентов людей этой страны до сих пор не знают, будет это хорошо или плохо", — цитирует Почеттино The Independent.