Сарри: "Моуриньо заслуживает уважения"

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри считает, что Жозе Моуриньо из "Манчестер Юнайтед" не заслужил травли со стороны журналистов.

На фоне неудачных результатов на старте сезона Моуриньо приходится каждую неделю отвечать на неудобные вопросы журналистов. В последнее время Жозе выглядит откровенно раздраженным.



Перед возвращением португальца на "Стэмфорд Бридж" Сарри поддержал коллегу. По мнению итальянца, Моуриньо заслужил максимального уважения к себе благодаря прошлым успехам.



"Мы говорим о тренере, который выиграл все. Он выиграл все и побеждал везде. Я испытываю к нему глубочайшее уважение. Думаю, вы тоже уважаете его за то, чего он добился".



"Жозе остается одним из лучших тренеров мира. Не нужно смотреть на результаты, со старта сезона прошло всего восемь матчей. Они хорошо стартовали в Лиге Чемпионов, у них еще есть время, чтобы выправить ситуацию в Премьер-Лиге".



"У них очень сильная команда. С точки зрения ресурсов и индивидуального мастерства они вообще лучшие в лиге. "Манчестер Сити" силен как команда, но в "Юнайтед" собраны индивидуально классные игроки", - цитирует Сарри Goal.