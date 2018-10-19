Бен Чилуэлл близок к новому контракту с "Лестером"

Левый защитник "Лестера" и сборной Англии Бен Чилуэлл близок к подписанию нового контракта.

Свой действующий контракт Чилуэлл заключил в июле 2016 — спустя несколько недель после сенсационного чемпионства "лис" в Премьер-Лиге. С тех пор Бен добился впечатляющего прогресса, проделав путь от юниора до основного игрока первой команды и дебютировав за сборную Англии.



21-летний Чилуэлл сыграл каждую минуту первых восьми матчей "Лестера" в этом сезоне Премьер-Лиги, а также произвел отличное впечатление в недавних поединках англичан против сборных Хорватии и Испании в Лиге Наций.



Как стало известно The Telegraph, клуб с "Кинг Пауэр" решил наградить свою восходящую звезду новым контрактом на улучшенных условиях. Ожидается, что заключительные детали сделки будут улажены в ближайшие 48 часов, а официальное подтверждение может последовать до матча против "Арсенала" в понедельник вечером.



Таким образом, Чилуэлл пойдет по стопам Харри Магуайра, Джейми Варди, Каспера Шмейхеля и Уилфрида Ндиди, которые за последние месяцы также заключили новые контракты с "Лестером".