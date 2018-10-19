Гвардиола: "Де Брюйне готов играть"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола подтвердил, что полузащитник Кевин Де Брюйне окончательно восстановился после травмы и готов сыграть против "Бернли" в субботу.

В этом сезоне Де Брюйне пока провел лишь один матч, появившись на замену против "Арсенала" в августе. Спустя считанные дни после того поединка Кевин получил травму связок колена на тренировке.



Изначально возвращение Де Брюйне в строй прогнозировалось только в ноябре, однако 27-летний бельгиец восстановился почти в два раза быстрее и теперь снова готов играть.



"Он готов играть. Он хорошо тренировался, без болевых ощущений, поэтому я, наверное, дам ему сыграть некоторое время в ближайшем матче. Возможно, он не готов провести все 90 минут, но нам не терпится снова увидеть его в деле. Кевин — очень важный игрок для нас", — цитирует Гвардиолу The Guardian.