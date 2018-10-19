"Юнайтед" оштрафовал за опоздание на матч с "Валенсией"
"Манчестер Юнайтед" был оштрафован УЕФА на 15 тысяч евро (13.2 тыс. фунтов) за опоздание на домашний матч Лиги Чемпионов против "Валенсии".
Ранее в этом месяце публика "Олд Траффорд" стала свидетелем безголевой ничьей "красных дьяволов" против "Валенсии". Тот матч был четвертым кряду, в котором "Юнайтед" не смог добиться победы.
На поле родного стадиона игроки "Юнайтед" вышли на пять минут позже положенного. Главный тренер Жозе Моуриньо объяснял это тем, что автобус его команды застрял в пробке, обвинив в задержке полицию Манчестера.
Как сообщает BBC, Теперь "дьяволам" предстоит выплатить штраф за то, что они заставили ждать зрителей и соперника. Кроме того, лично Моуриньо было вынесено предупреждение за позднее начало матча.
19.10.2018 19:40
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Последние комментарии:
опять какую-нибудь хуйню задвигал моур, - тимбилдствовал, а в итоге только хуже сделал. ну что за вася....
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Лошары, это ж надо было на домашний матч опоздать.
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Детские отмазки
Они же дома играли
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