"Юнайтед" оштрафовал за опоздание на матч с "Валенсией"

Жозе Моуриньо в матче с Валенсией "Манчестер Юнайтед" был оштрафован УЕФА на 15 тысяч евро (13.2 тыс. фунтов) за опоздание на домашний матч Лиги Чемпионов против "Валенсии".

Ранее в этом месяце публика "Олд Траффорд" стала свидетелем безголевой ничьей "красных дьяволов" против "Валенсии". Тот матч был четвертым кряду, в котором "Юнайтед" не смог добиться победы.

На поле родного стадиона игроки "Юнайтед" вышли на пять минут позже положенного. Главный тренер Жозе Моуриньо объяснял это тем, что автобус его команды застрял в пробке, обвинив в задержке полицию Манчестера.

Как сообщает BBC, Теперь "дьяволам" предстоит выплатить штраф за то, что они заставили ждать зрителей и соперника. Кроме того, лично Моуриньо было вынесено предупреждение за позднее начало матча.



Метки Валенсия, Лига Чемпионов, Манчестер Юнайтед, Моуриньо, УЕФА

Автор mihajlo   

Дата 19.10.2018 19:40

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Последние комментарии:




  1. monsieurgood 19.10.2018 20:00 # monsieurgood
    опять какую-нибудь хуйню задвигал моур, - тимбилдствовал, а в итоге только хуже сделал. ну что за вася....

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  2. brown-ale 19.10.2018 19:57 # brown-ale
    Лошары, это ж надо было на домашний матч опоздать.

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  3. chebrec 19.10.2018 19:43 # chebrec
    Детские отмазки
    Они же дома играли

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