"Сити" назвал тренировочное поле в честь Джо Харта

"Манчестер Сити" назвал одно из полей на тренировочной базе в честь своего бывшего голкипера Джо Харта, ныне выступающего за "Бернли".

Харт был связан с "горожанами" на протяжении 12 лет и за это время сыграл 348 матчей за клуб с "Этихад", однако после двух лет скитаний по арендам предпочел разорвать все отношения с "Сити" и уйти за 3.5 миллиона фунтов к "бордовым".



Несмотря на то, что нынешний наставник "Сити" Хосеп Гвардиола не дал ни единого шанса Харту проявить себя, Джо сделал большой вклад в предыдущие успехи клуба, выиграв два титула Премьер-Лиги, Кубок Англии и два Кубка Лиги.



Сегодня "Сити" увековечил Харта на мозаике, где Джо изображен празднующим завоевание титула в 2012 году. Эта мозаика расположена близ одного из тренировочных полей, которое названо в честь 31-летнего англичанина.



Добавим, что этот "подарок" "Сити" преподнес Харту накануне домашнего матча против "Бернли".