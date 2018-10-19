Гвардиола исключает возвращение Санчо в "Сити"

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола сомневается, что вингер Джейдон Санчо вернется на "Этихад" из дортмундской "Боруссии".

На финише прошлого сезона 18-летний Санчо отказался от нового контракта с "Сити" и перебрался в Бундеслигу. Решение Джейдона уже оправдало себя: вингер сделал шесть голевых передач за "Боруссию" и заслужил первое в карьее приглашение в сборную Англии.



На днях стало известно, что у "Сити" есть право обратного выкупа Санчо. Это немедленно породило слухи о возвращении тинейджера на "Этихад", однако Гвардиола считает такой сценарий маловероятным.



"В футболе никогда не говори никогда, но я не уверен, что он вернется сюда. Когда Джейдон решил сменить клуб, мы поняли, что он не хочет играть за "Сити" и быть здесь. Я сомневаюсь, что теперь ему не терпится вернуться".



"Возможно, это произойдет, когда здесь будет работать другой тренер, но, если честно, мы сделали все, чтобы его удержать. Несмотря на все наши усилия, он решил переехать в Германию. Как я понимаю, сейчас у него все хорошо. И я рад, что он отлично играет", - цитирует Гвардиолу The Independent.