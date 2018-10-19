Эмери предостерег болельщиков "Арсенала" от эйфории

Наставник "Арсенала" Унаи Эмери призвал болельщиков своего клуба воздержаться от эйфории после девяти побед кряду, ведь игра "канониров" все еще оставляет желать лучшего.

На международный перерыв "канониры" ушли, выиграв девять матчей подряд во всех турнирах. Теперь "Арсенал" находится всего в двух очках от вершины Премьер-Лиги и, как кажется, может вмешаться в чемпионскую гонку, а не просто побороться за попадание в топ-4.



Однако Эмери призывает быть сдержаннее. Испанский тренер спешит напомнить, что большинство своих побед "Арсенал" одержал при весьма посредственной игре.



"Я не согласен с реакцией болельщиков. Думаю, мы все еще должны значительно прибавить. Болельщики могут наслаждаться победами, но нужно оставаться реалистами. Мы должны прибавить хотя бы потому, что против "Фулхэма" мы добились очень хорошего результата и провели хороший матч, но в первые 45 минут должны были играть лучше. Сейчас для меня важнее всего не торопить события".



"Наша цель сейчас такая же, как и в первых матчах. Она не изменилась после шести побед подряд в Премьер-Лиге. Мы должны сохранять спокойствие, потому что многих соперников мы победили, демонстрируя очень слабую игру".



"Мы должны оставаться среди лучших команд в Премьер-Лиге. А для этого мы должны играть лучше и прибавить в различных областях", — цитирует Эмери ESPN.