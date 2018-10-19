Клопп считает Лигу Наций "бессмысленным" турниром
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп назвал "бессмысленной" Лигу Наций.
С этого сезона УЕФА решил дополнительно нагрузить международный календарь матчей, создав Лигу Наций — турнир, правила и регламент которого до сих с трудом даются болельщикам.
По мнению Клоппа, в этом соревновании вообще нет смысла. Юрген сетует, что футбольные чиновники игнорируют потребность игроков в отдыхе.
"Вы предпочитаете посещать оперу каждый вечер или раз в два месяца? Я люблю большие турниры, но в какой-то момент необходимо сделать шаг назад".
"Лига Наций — это хорошая идея, но для другого вида спорта, потому что в футболе ей нет места. Я могу то же самое сказать и кофемашине — никому не интересно".
"Разве вы хотите видеть бой Энтони Джошуа каждый вечер? Это невозможно. В других видах спорта, как в американском футболе, есть настоящие, полноценные перерывы", — цитирует Клоппа Daily Mail.
19.10.2018 17:30
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Последние комментарии:
У очкастой бестрофейной шкуры не спросили
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да все турниры сборных - полное говно.
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Было уже
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прав про перерывы. Но Лига Наций интереснее товарников, а УЕФА не хочет уменьшать кол-во матчей, поэтому пока это лучший выход
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