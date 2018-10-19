Клопп считает Лигу Наций "бессмысленным" турниром

Юрген Клопп Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп назвал "бессмысленной" Лигу Наций.

С этого сезона УЕФА решил дополнительно нагрузить международный календарь матчей, создав Лигу Наций — турнир, правила и регламент которого до сих с трудом даются болельщикам.

По мнению Клоппа, в этом соревновании вообще нет смысла. Юрген сетует, что футбольные чиновники игнорируют потребность игроков в отдыхе.

"Вы предпочитаете посещать оперу каждый вечер или раз в два месяца? Я люблю большие турниры, но в какой-то момент необходимо сделать шаг назад".

"Лига Наций — это хорошая идея, но для другого вида спорта, потому что в футболе ей нет места. Я могу то же самое сказать и кофемашине — никому не интересно".

"Разве вы хотите видеть бой Энтони Джошуа каждый вечер? Это невозможно. В других видах спорта, как в американском футболе, есть настоящие, полноценные перерывы", — цитирует Клоппа Daily Mail.



Метки Клопп, Ливерпуль, Лига Наций

Автор mihajlo   

Дата 19.10.2018 17:30

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  1. coon4 19.10.2018 17:57 # coon4
    У очкастой бестрофейной шкуры не спросили

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  2. monsieurgood 19.10.2018 17:54 # monsieurgood
    да все турниры сборных - полное говно.

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  3. chebrec 19.10.2018 17:42 # chebrec
    Было уже

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  4. lfcynwa 19.10.2018 17:33 # lfcynwa
    прав про перерывы. Но Лига Наций интереснее товарников, а УЕФА не хочет уменьшать кол-во матчей, поэтому пока это лучший выход

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