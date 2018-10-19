Клопп считает Лигу Наций "бессмысленным" турниром

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп назвал "бессмысленной" Лигу Наций.

С этого сезона УЕФА решил дополнительно нагрузить международный календарь матчей, создав Лигу Наций — турнир, правила и регламент которого до сих с трудом даются болельщикам.



По мнению Клоппа, в этом соревновании вообще нет смысла. Юрген сетует, что футбольные чиновники игнорируют потребность игроков в отдыхе.



"Вы предпочитаете посещать оперу каждый вечер или раз в два месяца? Я люблю большие турниры, но в какой-то момент необходимо сделать шаг назад".



"Лига Наций — это хорошая идея, но для другого вида спорта, потому что в футболе ей нет места. Я могу то же самое сказать и кофемашине — никому не интересно".



"Разве вы хотите видеть бой Энтони Джошуа каждый вечер? Это невозможно. В других видах спорта, как в американском футболе, есть настоящие, полноценные перерывы", — цитирует Клоппа Daily Mail.