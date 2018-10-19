Сарри: "Азар сможет выиграть "Золотой мяч", не покидая "Челси"

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри считает, что плеймейкеру "синих" Эдену Азару не нужно уезжать со "Стэмфорд Бридж", чтобы выиграть "Золотой мяч".

Во время этого международного перерыва Азар честно признался, что в качестве одной из причин для перехода в "Реал" видит возможность приблизиться к "Золотому мячу" — главной индивидуальной награде в футболе.



Однако Сарри верит, что 27-летний бельгиец способен удовлетворить свою жажду командных и индивидуальных призов, не меняя обстановку.



"Он великолепный игрок. Он будет важен для нас, если останется. Он очень, очень ценный игрок".



"Думаю, он сможет выиграть все, не уезжая в Испанию. Он способен выиграть "Золотой мяч" здесь. К примеру, если "Челси" выиграет Лигу Чемпионов, а сборная Бельгии — Чемпионат Европы, он сможет получить все эти награды, не уезжая в Испанию".



"Я еще не говорил ему этого, потому что только вчера впервые увидел его за две последние недели, но очень скоро скажу", — цитирует Сарри Daily Mail.