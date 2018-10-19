Моуриньо не будет праздновать "как безумец" гол или победу против "Челси"

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заверил, что не будет праздновать "как безумец" гол или победу своей команды против "Челси" в субботу.

В ближайший уикенд Моуриньо совершит выезд на "Стэмфорд Бридж" — место, с которым связана значительная часть его карьеры. В преддверии этого матча Жозе пообещал проявить уважение к своему бывшему клубу и его фанатам.



"Буду ли я праздновать как безумец, если моя команда забьет гол на "Стэмфорд Бридж" или одержит победу? Не думаю. Думаю, я постараюсь контролировать себя и уважать стадион, который был моим, и болельщиков, которые были моими много лет".



"Чтобы праздновать как безумец, я должен совершенно потерять контроль над эмоциями, а это непросто. В остальном это просто очередной матч для меня. Я хочу сыграть хорошо ради своей команды, игроков и болельщиков — завтра я буду на 100 процентов "Манчестер Юнайтед". У меня нет места другим чувствам, кроме уважения к стадиону и фанатам "Челси", — цитирует Моуриньо The Guardian.