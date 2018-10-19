Моуриньо не будет праздновать "как безумец" гол или победу против "Челси"

Жозе Моуриньо Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заверил, что не будет праздновать "как безумец" гол или победу своей команды против "Челси" в субботу.

В ближайший уикенд Моуриньо совершит выезд на "Стэмфорд Бридж" — место, с которым связана значительная часть его карьеры. В преддверии этого матча Жозе пообещал проявить уважение к своему бывшему клубу и его фанатам.

"Буду ли я праздновать как безумец, если моя команда забьет гол на "Стэмфорд Бридж" или одержит победу? Не думаю. Думаю, я постараюсь контролировать себя и уважать стадион, который был моим, и болельщиков, которые были моими много лет".

"Чтобы праздновать как безумец, я должен совершенно потерять контроль над эмоциями, а это непросто. В остальном это просто очередной матч для меня. Я хочу сыграть хорошо ради своей команды, игроков и болельщиков — завтра я буду на 100 процентов "Манчестер Юнайтед". У меня нет места другим чувствам, кроме уважения к стадиону и фанатам "Челси", — цитирует Моуриньо The Guardian.



Метки Манчестер Юнайтед, Моуриньо, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 19.10.2018 16:30

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