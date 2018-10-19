Моуриньо сможет присутствовать на матче против "Челси"

Жозе Моуриньо Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо сможет присутствовать на бровке во время субботнего матча Премьер-Лиги против "Челси" после того, как FA дала ему дополнительное время, чтобы ответить на выдвинуты обвинения.

Напомним, на текущей неделе Моуриньо был обвинен Ассоциацией в употреблении "оскорбительной или ругательной речи". Этот инцидент случился после победы 3:2 над "Ньюкаслом", когда Жозе произнес нелицеприятные слова перед объективом телекамеры.

Изначально португальцу надлежало согласиться с обвинениями или подать апелляцию до вечера пятницы, однако сегодня стало известно, что FA решила не отвлекать Моуриньо от подготовки к важнейшему матчу и сдвинула дедлайн на среду.

Учитывая характер нарушения, над Жозе нависла угроза дисквалификации, однако решение о наказании — если оное последует — в любом случае будет принято уже после субботнего матча на "Стэмфорд Бридж".

"Чувствую ли я себя жертвой? Если я отвечу на ваш вопрос, на меня, наверное, заведут еще одно дело, потому что я не могу кривить душой. Лучше я промолчу", — цитирует Моуриньо The Independent.



Метки FA, Манчестер Юнайтед, Моуриньо

Автор mihajlo   

Дата 19.10.2018 16:00

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  1. danny949494 19.10.2018 16:23 # danny949494
    Давайте 6-0 опять и отправим Жозе не пенсию.

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  2. sisyazavr 19.10.2018 16:02 # sisyazavr
    Это хорошо) помню, как на Стемфорде фанаты Атлетико Мадрида в ЛЧ орали "Жозе Моуриньо, хихо де пута"

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  3. monsieurgood 19.10.2018 16:02 # monsieurgood
    да уволят же его все равно

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