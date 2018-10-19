Старридж готов продлить контракт с "Ливерпулем"

Нападающий "Ливерпуля" Даниэль Старридж выразил готовность подписать новый контракт с "красными".

Действующий контракт 29-летнего Старриджа истекает уже в конце сезона, однако форма, набранная Даниэлем этой осенью, заставила "красных" задуматься о продлении сотрудничества.



Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп уже говорил, что находится под впечатлением от игры Даниэля на старте кампании. Несмотря на то, что Старридж начинает матчи со скамейки, нападающий забил уже четыре мяча во всех турнирах.



Как сообщает The Sun, решив проблемы со здоровьем, Даниэль получит новый контракт с зарплатой 140 тысяч фунтов в неделю. Дополнительные бонусы зависят от количества матчей, которые Старридж сможет провести.