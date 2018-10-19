Кристенсен потребует от "Челси" продать его в январе

Защитник Андреас Кистенсен потребует от "Челси" продать его в январе, если к тому времени не начнет играть регулярно.

В этом сезоне Давид Луис и Антонио Рюдигер вчистую выигрывают конкуренцию в центре обороны у своих конкурентов по позиции в лице Гари Кэхилла и 22-летнего Кристенсена. Андреас крепко сел в запас, хотя на достойном уровне провел прошлую кампанию, особенно ее первую половину.



В интервью датскому телевидению агент и отец Кристенсена заявил, что его сын не будет мириться с этой ситуацией. Если главный тренер Маурицио Сарри не начнет доверять Андреасу, тот подаст прошение о трансфере — защитник потребует постоянного перехода, а не аренды.



"Если где-нибудь к Рождеству ситуация не изменится, мы, очевидно, назначим встречу с "Челси", чтобы сказать им: "Хорошо, что можно сделать для Андреаса? Можно ли его отпустить?"



"На мой взгляд, очередная аренда исключена. Либо он будет играть за "Челси", либо ему нужно уйти. Я не думаю, что аренда была бы оптимальным решением для Андреаса. Это та ситуация, где либо одно, либо другое".



"К сожалению, у "Челси" слишком много игроков, которые просто уходят в аренду, если не нужны клубу, и я не думаю, что Андреас должен попасть в их число".



"Убежден, мы попытаемся устроить переход для Андреаса зимой, если он не будет играть. Где-нибудь около Рождества нужно будет принять решение", — цитирует Стена Кристенсена The Telegraph.