Лукаку нацелился на рекорд Анри

Лукаку и Анри Нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку признался, что хочет обойти Тьерри Анри в списке лучших бомбардиров в истории Премьер-Лиги.

Ранее в своей карьере Лукаку достиг отметки в 100 голов, затратив на 30 матчей меньше, чем его кумир Дидье Дрогба. Теперь Ромелу нацелился на рекорд Анри, который в свое время забил 175 голов в рамках Премьер-Лиги за "Арсенал".

"Когда я забил свой сотый гол в Премьер-Лиге, Дрогба напомнил мне, что он четыре раза выиграл титул. Мы разговариваем с ним почти каждый день, мне было приятно, что он участвовал в моем развитии".

"Теперь я ежедневно разговариваю с Тьерри Анри и повторяю ему: "Я иду за тобой, я иду на твои 175 мячей!" Конечно, я говорю об этом с улыбкой, но глубоко внутри он понимает, что я совершенно серьезен", - цитирует Лукаку Goal.




Метки Анри, Лукаку, Манчестер Юнайтед, рекорды

Автор foxmcfc   

Дата 19.10.2018 14:00

Количество просмотров Просмотров: 816

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  1. osivori 19.10.2018 14:46 # osivori
    нескромный середняк

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  2. chebrec 19.10.2018 14:40 # chebrec
    Что ж похвально

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  3. justbulat 19.10.2018 14:08 # justbulat
    Ты сначала начни не запарывать 100% моменты и все будет ок.

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