Лукаку нацелился на рекорд Анри

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку признался, что хочет обойти Тьерри Анри в списке лучших бомбардиров в истории Премьер-Лиги.

Ранее в своей карьере Лукаку достиг отметки в 100 голов, затратив на 30 матчей меньше, чем его кумир Дидье Дрогба. Теперь Ромелу нацелился на рекорд Анри, который в свое время забил 175 голов в рамках Премьер-Лиги за "Арсенал".



"Когда я забил свой сотый гол в Премьер-Лиге, Дрогба напомнил мне, что он четыре раза выиграл титул. Мы разговариваем с ним почти каждый день, мне было приятно, что он участвовал в моем развитии".



"Теперь я ежедневно разговариваю с Тьерри Анри и повторяю ему: "Я иду за тобой, я иду на твои 175 мячей!" Конечно, я говорю об этом с улыбкой, но глубоко внутри он понимает, что я совершенно серьезен", - цитирует Лукаку Goal.