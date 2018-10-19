Морено может воссоединиться с Эмери в "Арсенале"

Альберто Морено "Арсенал" готов приютить левого защитника Альберто Морено, чей контракт с "Ливерпулем" истекает в конце сезона.

На прошлой неделе стало известно, что Морено не будет продлевать сотрудничество с "Ливерпулем" и покинет мерсисайдский клуб свободным агентом. Альберто уже отклонил предложение "красных" о новом контракте.

Как сообщает Daily Mirror, испанец вполне может остаться в Премьер-Лиге. Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери заинтересован в услугах соотечественника, который выступал под его руководством в "Севилье".

Рулевого "канониров" смущает возраст Начо Монреаля, а к Сеаду Колашинацу он неожиданно утратил доверие. Логично, что теперь Эмери хочет укрепить позицию, на которой временами выходит тинейджер Эйнсли Мэйтланд-Найлс.

Единственной преградой для "Арсенала" рискует стать внимание к Морено со стороны "Барселоны" и "Реала". Испанские клубы могут уже в январе вступить в переговоры с Альберто, предложив тому роскошный контракт.




Метки Арсенал, Ливерпуль, Морено

Автор foxmcfc   

Дата 19.10.2018 13:00

Количество просмотров Просмотров: 1093

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  1. chr1s8rown 19.10.2018 14:11 # chr1s8rown
    зимой надо сливать привоза

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  2. kojan 19.10.2018 14:10 # kojan
    ещё один положил на "великий" клуб...

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  3. recyjoed 19.10.2018 13:53 # recyjoed
    перспективный малый!

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  4. coon4 19.10.2018 13:19 # coon4
    Крысы бегут с тонущего корабля свободными агентами

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