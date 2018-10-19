Морено может воссоединиться с Эмери в "Арсенале"

"Арсенал" готов приютить левого защитника Альберто Морено, чей контракт с "Ливерпулем" истекает в конце сезона.

На прошлой неделе стало известно, что Морено не будет продлевать сотрудничество с "Ливерпулем" и покинет мерсисайдский клуб свободным агентом. Альберто уже отклонил предложение "красных" о новом контракте.



Как сообщает Daily Mirror, испанец вполне может остаться в Премьер-Лиге. Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери заинтересован в услугах соотечественника, который выступал под его руководством в "Севилье".



Рулевого "канониров" смущает возраст Начо Монреаля, а к Сеаду Колашинацу он неожиданно утратил доверие. Логично, что теперь Эмери хочет укрепить позицию, на которой временами выходит тинейджер Эйнсли Мэйтланд-Найлс.



Единственной преградой для "Арсенала" рискует стать внимание к Морено со стороны "Барселоны" и "Реала". Испанские клубы могут уже в январе вступить в переговоры с Альберто, предложив тому роскошный контракт.