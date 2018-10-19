"Челси" присматривает нападающего на замену Морате

"Челси" задумался о покупке нападающего посреди сезона из-за невыразительной формы Альваро Мораты.

Мората дважды отличился в двух последних матча за "синих", однако это не меняет общего впечатления от игры Альваро в последние месяцы. 25-летний испанец ужасно расточителен возле чужих ворот и забивает на порядок меньше, нежели основные нападающие в других топ-клубах Премьер-Лиги.



Как сообщает The Sun, главный тренер "Челси" Маурицио Сарри и боссы клуба практически отчаялись пробудить голевой чутье в экс-игроке "Реала" и "Ювентуса". Лондонский клуб уже присматривает бомбардира с прицелом на зимнее трансферное окно.



По информации издания, во главе списка "синих" находится нападающий "Интера" Мауро Икарди, который забил пять голов в восьми матчах этого сезона. Однако 25-летний аргентинец оценивается в 90 миллионов фунтов, и осуществить трансфер такого масштаба в январе может быть проблематично.



На этой случай у "Челси" есть запасная, более реалистичная, цель в лице Патрика Кутроне из "Милана". 20-летний итальянец считается одной из восходящих звезд на родине, хотя за свою карьеру сыграл менее 30 матчей в Серии А.



Покупка Кутроне, интерес к которому также проявляет "Тоттенхэм", может обойтись "Челси" в 25 млн. фунтов. Патрик играет в качестве традиционного 9-го номера, а в марте дебютировал за сборную Италии.