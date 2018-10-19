"Челси" присматривает нападающего на замену Морате

Мауро Икарди "Челси" задумался о покупке нападающего посреди сезона из-за невыразительной формы Альваро Мораты.

Мората дважды отличился в двух последних матча за "синих", однако это не меняет общего впечатления от игры Альваро в последние месяцы. 25-летний испанец ужасно расточителен возле чужих ворот и забивает на порядок меньше, нежели основные нападающие в других топ-клубах Премьер-Лиги.

Как сообщает The Sun, главный тренер "Челси" Маурицио Сарри и боссы клуба практически отчаялись пробудить голевой чутье в экс-игроке "Реала" и "Ювентуса". Лондонский клуб уже присматривает бомбардира с прицелом на зимнее трансферное окно.

По информации издания, во главе списка "синих" находится нападающий "Интера" Мауро Икарди, который забил пять голов в восьми матчах этого сезона. Однако 25-летний аргентинец оценивается в 90 миллионов фунтов, и осуществить трансфер такого масштаба в январе может быть проблематично.

На этой случай у "Челси" есть запасная, более реалистичная, цель в лице Патрика Кутроне из "Милана". 20-летний итальянец считается одной из восходящих звезд на родине, хотя за свою карьеру сыграл менее 30 матчей в Серии А.

Покупка Кутроне, интерес к которому также проявляет "Тоттенхэм", может обойтись "Челси" в 25 млн. фунтов. Патрик играет в качестве традиционного 9-го номера, а в марте дебютировал за сборную Италии.



Метки Икарди, Интер, Кутроне, Милан, Мората, Челси

Автор mihajlo   

Дата 19.10.2018 12:00

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Последние комментарии:




  1. lfcynwa 19.10.2018 12:10 # lfcynwa
    не понимаю, зачем вообще публиковать высеры всяких дейли мирроров и зе сан-ов.

    там же влажные фантазии журналистов чистой воды, когда они хоть что-то дельное писали?

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  2. monsieurgood 19.10.2018 12:04 # monsieurgood
    к сожалению, "Челси" терпилы на трансферном рынке, так что никаких супер-нападающих ждать не нужно.

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