"Челси" присматривает нападающего на замену Морате
"Челси" задумался о покупке нападающего посреди сезона из-за невыразительной формы Альваро Мораты.
Мората дважды отличился в двух последних матча за "синих", однако это не меняет общего впечатления от игры Альваро в последние месяцы. 25-летний испанец ужасно расточителен возле чужих ворот и забивает на порядок меньше, нежели основные нападающие в других топ-клубах Премьер-Лиги.
Как сообщает The Sun, главный тренер "Челси" Маурицио Сарри и боссы клуба практически отчаялись пробудить голевой чутье в экс-игроке "Реала" и "Ювентуса". Лондонский клуб уже присматривает бомбардира с прицелом на зимнее трансферное окно.
По информации издания, во главе списка "синих" находится нападающий "Интера" Мауро Икарди, который забил пять голов в восьми матчах этого сезона. Однако 25-летний аргентинец оценивается в 90 миллионов фунтов, и осуществить трансфер такого масштаба в январе может быть проблематично.
На этой случай у "Челси" есть запасная, более реалистичная, цель в лице Патрика Кутроне из "Милана". 20-летний итальянец считается одной из восходящих звезд на родине, хотя за свою карьеру сыграл менее 30 матчей в Серии А.
Покупка Кутроне, интерес к которому также проявляет "Тоттенхэм", может обойтись "Челси" в 25 млн. фунтов. Патрик играет в качестве традиционного 9-го номера, а в марте дебютировал за сборную Италии.
19.10.2018 12:00
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не понимаю, зачем вообще публиковать высеры всяких дейли мирроров и зе сан-ов.
там же влажные фантазии журналистов чистой воды, когда они хоть что-то дельное писали?
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к сожалению, "Челси" терпилы на трансферном рынке, так что никаких супер-нападающих ждать не нужно.
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