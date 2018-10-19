Азар готов провести остаток карьеры в "Челси"

Эден Азар Лидер "Челси" Эден Азар не исключает, что проведет остаток карьеры на "Стэмфорд Бридж".

Чуть ли не каждую неделю Азар дает свежие комментарии относительно своего будущего в "Челси". Мнение Эдена меняется с невероятной частотой: бельгиец выбирает между новым контрактом с "синими" и переходом в "Реал".

В интервью Sky Sports перед матчем с "Манчестер Юнайтед" Азар допустил, что может остаться в "Челси" и даже провести на "Стэмфорд Бридж" остаток карьеры. Эден спокойно представляет себе такой сценарий.

"Я могу закончить карьеру в "Челси", я не вижу в этом проблемы. Я счастлив в этом клубе, доволен командой, моя семья рада быть здесь".

"Если я не уеду в Испанию, то никаких проблем с этим не возникнет. Я обожаю наших фанатов, и, думаю, они тоже обожают меня. Давайте подождем и посмотрим, что произойдет в будущем. Я буду счастлив, вне зависимости от варианта развития событий", - сообщил Азар.




Метки Азар, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 19.10.2018 11:00

Количество просмотров Просмотров: 1246

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Последние комментарии:




  1. cristean2 19.10.2018 12:47 # cristean2
    Ну понятно, тип он дал намек Реалу, но если те не купят то не сильно и расстроится.

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  2. gunars 19.10.2018 12:18 # gunars
    Значит в Реал собрался

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  3. imfake 19.10.2018 12:16 # imfake
    Уйдет в реал за бесплатно уже этим летом

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  4. desower 19.10.2018 12:07 # desower
    Свалит в Реал к своему носатому корешу, к бабуле даже не стоит обращаться.

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  5. manutd-20champ 19.10.2018 11:47 # manutd-20champ
    проститутка мечется между бабками

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  6. gio 19.10.2018 11:24 # gio
    Цук Азарец усиленно разводит на топовый контракт,

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  7. narcot 19.10.2018 11:22 # narcot
    а - амбиции)

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  8. monsieurgood 19.10.2018 11:17 # monsieurgood
    FAPL.ru — Английская Премьер-Лига
    Азар готов провести остаток карьеры (Сарри) в "Челси"

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  9. ccchelsea 19.10.2018 11:11 # ccchelsea
    Уже тошнит от новостей о Азаре.

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  10. chebrec 19.10.2018 11:07 # chebrec
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  11. shakur 19.10.2018 11:05 # shakur
    Азар угрожает завершить карьеру, если его не отпустят в Испанию

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  12. lancerlancer1 19.10.2018 11:04 # lancerlancer1
    завтра будет хоронить ман юре

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