Азар готов провести остаток карьеры в "Челси"

Лидер "Челси" Эден Азар не исключает, что проведет остаток карьеры на "Стэмфорд Бридж".

Чуть ли не каждую неделю Азар дает свежие комментарии относительно своего будущего в "Челси". Мнение Эдена меняется с невероятной частотой: бельгиец выбирает между новым контрактом с "синими" и переходом в "Реал".



В интервью Sky Sports перед матчем с "Манчестер Юнайтед" Азар допустил, что может остаться в "Челси" и даже провести на "Стэмфорд Бридж" остаток карьеры. Эден спокойно представляет себе такой сценарий.



"Я могу закончить карьеру в "Челси", я не вижу в этом проблемы. Я счастлив в этом клубе, доволен командой, моя семья рада быть здесь".



"Если я не уеду в Испанию, то никаких проблем с этим не возникнет. Я обожаю наших фанатов, и, думаю, они тоже обожают меня. Давайте подождем и посмотрим, что произойдет в будущем. Я буду счастлив, вне зависимости от варианта развития событий", - сообщил Азар.