Азар готов провести остаток карьеры в "Челси"
Лидер "Челси" Эден Азар не исключает, что проведет остаток карьеры на "Стэмфорд Бридж".
Чуть ли не каждую неделю Азар дает свежие комментарии относительно своего будущего в "Челси". Мнение Эдена меняется с невероятной частотой: бельгиец выбирает между новым контрактом с "синими" и переходом в "Реал".
В интервью Sky Sports перед матчем с "Манчестер Юнайтед" Азар допустил, что может остаться в "Челси" и даже провести на "Стэмфорд Бридж" остаток карьеры. Эден спокойно представляет себе такой сценарий.
"Я могу закончить карьеру в "Челси", я не вижу в этом проблемы. Я счастлив в этом клубе, доволен командой, моя семья рада быть здесь".
"Если я не уеду в Испанию, то никаких проблем с этим не возникнет. Я обожаю наших фанатов, и, думаю, они тоже обожают меня. Давайте подождем и посмотрим, что произойдет в будущем. Я буду счастлив, вне зависимости от варианта развития событий", - сообщил Азар.
19.10.2018 11:00
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Последние комментарии:
Ну понятно, тип он дал намек Реалу, но если те не купят то не сильно и расстроится.
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Значит в Реал собрался
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Уйдет в реал за бесплатно уже этим летом
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Свалит в Реал к своему носатому корешу, к бабуле даже не стоит обращаться.
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проститутка мечется между бабками
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Цук Азарец усиленно разводит на топовый контракт,
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а - амбиции)
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Азар готов провести остаток карьеры (Сарри) в "Челси"
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Уже тошнит от новостей о Азаре.
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Азар угрожает завершить карьеру, если его не отпустят в Испанию
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завтра будет хоронить ман юре
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