Харри Магуайр открыт к переходу в топ-клуб

Защитник "Лестера" Харри Магуайр заявил, что по-прежнему амбициозен, хочет выступать в Лиге Чемпионов и выигрывать трофеи.

Сыграв каждую минуту каждого матча "лис" в прошлом сезоне Премьер-Лиги и ярко себя проявив на Чемпионате Мира в России со сборной Англии, Магуайр привлек интерес "Манчестер Юнайтед".



Харри так и не покинул "Кинг Пауэр" минувшим летом, а в прошлом месяце заключил новый пятилетний контракт на улучшенных условиях. Однако 25-летний защитник не исключает, что в будущем амбиции подтолкнут его к уходу в топ-клуб.



"Я хочу сосредоточиться исключительно на "Лестере" в этом году. Посмотрим, чего мы добьемся с клубом, а затем будем действовать по ситуации. Я никогда не забуду ту платформу, благодаря которой я смог играть и попасть на Чемпионат Мира, поэтому большая часть меня хочет отблагодарить их".



"Я амбициозный игрок. Если ты не являешься амбициозным футболистом, эта игра не для тебя. Каждый хочет играть на высшем уровне, каждый хочет участвовать в крупнейших соревнованиях, и Лига Чемпионов определенно является одним из них".



"С момента своего дебюта за "Шеффилд Юнайтед" я всегда чувствовал, что способен играть на более высоком уровне. Переход в "Лестер" обеспечил мне отличную платформу, чтобы вызываться и выступать за сборную Англии".



"Моя цель — играть каждую неделю в Премьер-Лиге и вызываться в сборную Англии. Однако я хочу трофеев. Я хочу выигрывать трофеи со своей сборной и хочу выигрывать трофеи на клубном уровне", — сообщил Магуайр BBC.