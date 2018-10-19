Шоу чувствовал, что ему не получить новый контракт в прошлом сезоне

Защитник "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу признал, что в прошлом сезоне новый контракт для него был "невозможным".

Накануне Шоу заключил с "красными дьяволами" новое соглашение до июня 2023, которое вдобавок предусматривает опцию продления на 12 месяцев. При этом предыдущий контракт Люка истекал уже в конце этого сезона.



Таким образом, 23-летний защитник получил свою награду за продемонстрированный в этом сезоне прогресс. Со стартом кампании Шоу застолбил за собой место в основе "Юнайтед", принялся демонстрировать отличную игру и даже вернулся в сборную Англии.



Сам Шоу, который теперь будет получать около 150 тысяч фунтов в неделю, тоже чувствует, что прибавил. Люк убежден, что никакой сделки не было бы, если бы он играл, как в прошлом сезоне.



"Если вы посмотрите на мою ситуацию в прошлом сезоне, вы, наверное, подумаете, что новый контракт был бы невозможен. Но я упорно трудился, чтобы связать свое будущее с этим клубом и помогать этой команде, поэтому я очень счастлив".



"Это были странные пять лет для меня. У меня был взлеты и падения, но теперь я лишь устремлен вперед. Мы должны вернуть успех, и это только вопрос времени. У нас удивительный коллектив игроков, а таланты, которыми мы здесь обладаем, устрашают", — цитирует Шоу Daily Mail.