Санчес задумывается об уходе из "Юнайтед"

Алексис Санчес Нападающий Алексис Санчес задумывается об уходе из "Манчестер Юнайтед" спустя всего девять месяцев после своего трансфера из "Арсенала".

В январе "красные дьяволы" увели Санчеса из под носа у своих соседей из "Манчестер Сити" и сделали 29-летнего чилийца самым высокооплачиваемым игроком Премьер-Лиги. Алексис получил просто астрономическую зарплату, которая за счет бонусов может достигать 450 тысяч фунтов в неделю.

Однако деньги никогда не были для Санчеса единственным приоритетом. Экс-игрок "Барселоны" не чувствует себя счастливым в команде Жозе Моуриньо и расстроен своей результативностью — гол против "Ньюкасла" перед международным перерывом стал для Алексиса первым с апреля.

Вдобавок Санчес столкнулся с недоверием со стороны главного тренера. Моуриньо оставлял Алексиса вне стартового состава на более чем половину матчей этого сезона.

Как утверждает Daily Mail, представители Санчеса уже начали подыскивать клубы, которые могли бы не только потянуть зарплату Санчеса, но и удовлетворить его спортивные амбиции. Сам Алексис все больше склоняется к смене обстановки, особенно после недавнего расставания со своей подругой.



Метки Манчестер Юнайтед, Санчес, слухи

Автор mihajlo   

Дата 19.10.2018 08:00

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  1. irbis85 19.10.2018 08:53 # irbis85
    Мхитарян: "хорошо что вовремя свалил из этого болота"

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  2. elprimer 19.10.2018 08:49 # elprimer
    Дошло таки наконец до него, что можно загубить карьеру в старом туалете.

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  3. mr-dodds 19.10.2018 08:14 # mr-dodds
    Отлично. Сплавить этого днаря, как можно быстрее.

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  4. udaff 19.10.2018 08:14 # udaff
    Разве что Китай...

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