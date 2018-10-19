Харри Уилсон не вернется в "Ливерпуль" раньше времени

Главный тренер "Дерби" Фрэнк Лэмпард заверил, что вингер Харри Уилсон не будет отозван "Ливерпулем" из аренды раньше времени.

В последние недели 21-летний имя Уилсона не сходит с заголовков газет. Харри отметился великолепным голом со штрафного в победном для "Дерби" матче Кубка Лиги против "Манчестер Юнайтед", а затем принес три очка сборной Уэльса в поединке Лиги Наций против Ирландии.



Среди болельщиков и в медиа даже появились разговоры, что Уилсон приходился бы своему родному клубу, однако Лэмпард исключает досрочное прекращение аренды игрока.



"Он наш игрок на год. В будущем он игрок "Ливерпуля". Я уже отвечал на подобный вопрос про Мейсона Маунта. Мы взяли этих парней под присмотр на год и надеемся улучшить их. Болельщикам "Ливерпуля" не нужно переживать, потому что мы, надеюсь, вернем им Харри Уилсона в очень хорошем состоянии".



"Харри будет полон уверенности и энергии, когда покинет нас. Так должно быть", — цитирует Лэмпарда Sky Sports.