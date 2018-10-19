У Уилшира случился рецидив травмы лодыжки
У полузащитника "Вест Хэма" Джека Уилшира случился рецидив в процессе восстановления после травмы лодыжки.
Покинув родной "Арсенал" свободным агентом минувшим летом, Уилшир выходил в стартовом составе на все четыре первых матча "молотобойцев" в новом сезоне Премьер-Лиги.
Однако затем Джек неудачно подвернул лодыжку на тренировке и был вынужден перенести операцию, хотя медицинский штаб "Вест Хэма" до последнего надеялся обойтись без хирургического вмешательства.
Уилшир был прооперирован еще в середине сентября, и тогда же сообщалось, что восстановление займет шесть недель. Однако Sky Sports сообщает, что в области лодыжки сохраняется воспаление, и Джек до сих пор не может возобновить тренировки.
Таким образом, возвращение 26-летнего англичанина на футбольное поле откладывается до ноября, как минимум.
"В последние пару дней Джек испытывает определенную боль, поэтому ему потребуется больше времени на восстановление", — сообщил главный тренер "Вест Хэма" Мануэль Пеллегрини.
19.10.2018 06:00
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