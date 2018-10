Унаи Эмери: анти-Венгер набирает обороты

Практичный и прагматичный Унаи Эмери за короткое время дал понять, что "Арсенала" Венгера больше не существует. За считанные недели баск смог изменить в "Арсенале" многое, в том числе и психологию — после двух поражений на старте команда не запаниковала, а выдала серию из девяти побед кряду во всех турнирах.

Когда "Арсенал" был личным феодальным владением Арсена Венгера, игроки заканчивали тренировку с чувством, что у них остались силы вскоре повторить все упражнения, тогда как современные футболисты должны хотеть спать от усталости после тренировки. У Венгера не было ничего подобного.



Теперь совсем другая история. После тренировок под руководством Унаи Эмери игроки чувствуют, что хорошо поработали и, конечно, хотят отдохнуть. Это один из примеров тех изменений, которые за короткое время пришлось пережить игрокам "Арсенала" после назначения Эмери. Если же взглянуть на широкую картину новшеств баска, окажется, что он успел за несколько месяцев провести настоящую революцию.



"Мы начали все с нуля с новым менеджером", — говорит Петр Чех. "Это похоже на новый клуб", — вторит ему Эктор Беллерин. Нечто подобное могут сказать и другие игроки, поигравшие под руководством Венгера и имеющие возможность сравнить методы француза и нового менеджера "Арсенала". Единственные вещи, оставшиеся от эпохи Венгера в нынешнем "Арсенале" — стены.



Эмери не очень похож на революционера, так как говорит он совсем немного, но его методы и характер настолько контрастируют с тем, к чему привыкли при Венгере, что выглядит все как настоящая революция. Это касается всего: тренировочного процесса, подготовки к матчам, общения, менталитета, подхода к развитию игроков и уходу за их физической формой. Тактика, психология — все по-другому.



Девять побед кряду, пусть и добытые не без доли везения в некоторых случаях, изменили настроение в раздевалке. Всем известно, что произошло бы после двух поражений на старте чемпионата при Венгере. Но, когда команда проиграла "Манчестер Сити" и "Челси" при Эмери, паники не было. Точно так же после девяти побед кряду нет никакой эйфории и восторгов, криков о том, что Эмери — лучшее, что могло произойти с "Арсеналом". Настроение команды сбалансированное, умеренно оптимистичное. Это еще одно отличие от эмоциональных американских горок в последние годы при Венгере.



Эмери как человек остается загадкой для болельщиков "Арсенала" и английских журналистов. На пресс-конференциях он говорит только о футболе, не проявляет эмоций и ведет себя как "человек в футляре". Но все это время, пока журналисты пытаются раскусить Эмери, он работает не покладая рук. Совсем недавно мы писали нечто подобное о другом тренере-трудоголике, который смог за короткое время изменить многое на новом месте — Маурицио Сарри в "Челси". Так вот расписание Эмери в "Арсенале" мало чем отличается от времяпровождения итальянца, хоть трансформация их команд идет, чуть ли не в противоположном направлении. Сарри делает "Челси" более комбинационной командой, а Эмери учит "Арсенал" быть прагматичным.



При Сарри "Челси" уже увеличил количество передач в среднем на треть (от 559 передач при Конте до 716 в первых матчах при Маурицио), повысил процент владения мячом, но при этом увеличилось и количество ударов (17.75 в среднем за игру против 15.9 при Конте), и количество забитых голов, и количество набранных очков. Сарри усложнил игру "Челси" и начал трансформировать стиль команды к более комбинационному, что в общем-то несвойственно "синим" исторически в эпоху Премьер-Лиг — именно потому его методику называем революционной для "Челси".



Эмери же движется в противоположном направлении — он учит "Арсенал" прагматичному стилю, упрощает игру команды, отучивает ее от того, что многие годы прививал Венгер. Можно даже сказать, что сейчас Эмери возвращает "Арсенал" к истокам, ведь до Венгера "канониры" были едва ли не самой прагматичной командой Англии — чего стоит только работа Джорджа Грэма и знаменитые "one nil to the Arsenal". Сейчас "Арсенал" в среднем отдает 525 пасов за матч (против 619 в прошлом сезоне), реже бьет по воротам (12.1 удар против 15.6 сезоном ранее), но при этом забивает (2.37 гола в среднем за игру против 1.94) и набирает очки чаще. Понятное дело, что это только восемь матчей, но тенденция заметна, как и направление движения.



Но вернемся к расписанию Эмери, которое во многом идентично тому, чем занимается Сарри в "Челси". Баск сам руководит тренировками, а все свободное от них время проводит у телевизора, просматривая матчи противников "Арсенала" и подготавливая видеоматериал для тактических занятий с командой. Для клуба, который долгие годы жил по принципу "главное — как играем мы, противник — дело второстепенное", такой подход действительно революционен.



Для Эмери нет мелочей в футболе. Этот принцип для него важен еще с тех времен, когда он начинал свою тренерскую карьеру в испанской трясине в "Лорке". "Я не тот тренер, который говорит: "Давайте поиграем в квадрат и отправимся на обед", — однажды сказал Унаи. "Я был игроком второго дивизиона в в Испании, и мне пришлось много работать. Я говорю игрокам: "Как только мы перестанем тренироваться и упорно работать над каждым компонентом игры, мы начнем падать".



Эмери одержим подробностями, а еще одно важное отличие его "Арсенала" от того, к чему привыкли при Венгере, заключается в том, что при баске команда проводит тренировку как можно ближе к матчу в день игры, если матч назначен на вечернее время. Тренировки Эмери более интенсивны, чем у Венгера, и Унаи уже сейчас начинает прививать команде культуру прессинга, которой при французе тут не было отродясь. Его идея заключается в том, чтобы игроки с закрытыми глазами могли выбирать правильный вариант поведения на поле из нескольких. Эмери стремится к "генерированию превосходства" — другими словами, он хочет иметь футболистов, способных выполнять функции того игрока, на позиции которого оказался в данный момент.



При этом не стоит думать, что Эмери упростит игру до того, что "Арсенал" будет играть в лонг-болл. Его команды делают ставку на игру от обороны, достаточно много времени проводят с мячом в центре поля, но при этом постоянно стремятся к контролю игры и давлению на противника. Могут ли вписаться в его игру такие игроки, как Месут Озил и Аарон Рэмси? Кажется, решение клуба об отмене переговоров по новому контракту с валлийцем, это и есть ответ на данный вопрос. С другой стороны, игра Рэмси в матче с "Фулхэмом" показывает, что он способен прогрессировать и быть полезен "Арсеналу" Эмери, и точку в этой истории ставить рано.



Первоочередной задачей Венгера было то, чтобы его игрокам была предоставлена эмоциональная свобода, возможность выражать себя на поле. Чаще всего его критиковали за то, что после ухода на пенсию великой четверки защитников Уинтерберн-Киоун-Адамс-Диксон он так и не смог наладить игру команды в защите, практически никогда не подстраивался под соперника, а игра "Арсенала" часто была предсказуемой. Как будет играть "Арсенал", знали все — в том числе и менеджер команды соперника. Венгер был убежден в том, что такой подход сработает, а когда что-то шло не так, случалась истерика, с каждым бестрофейным сезоном все более явная и предсказуемая.



Эмери значительно более гибкий тренер, а один из его главных талантов — умение повернуть игру в нужное направление заменами и тактическими корректировками. Превосходный пример — 2:0 с "Эвертоном", когда "Арсенал" выглядел инертным и разобщенным в первом тайме и сохранил ничейный счет к перерыву только благодаря везению и сейвам Чеха, а вот во втором тайме переиграл противника.



Можно, конечно, критиковать Эмери за то, что он не всегда может найти правильный вариант ведения игры с самого начала, но не стоит забывать, что в английском футболе он человек новый, и многое Унаи еще предстоит изучить. Этим он и занимается все время — просматривает кучу матчей противников и монтирует видео для своих игроков. В своих предыдущих клубах Эмери готовил ролики с разбором противника и игр своей команды самостоятельно, и в этом он настоящий фанат своего дела.



"На каждую игру я мог потратить до 12 часов при подготовке видеоматериала", — сказал Эмери в 2015 году, когда руководил "Севильей". "За час просмотра игрокам нужно понять все, что я с помощниками увидел за 12 часов". Испанский вингер Хоакин, игравший под началом Эмери в "Валенсии", вспоминает: " Он наделал так много видеороликов, что у меня закончился попкорн. Эмери одержим футболом — это практически болезнь. Он всегда требовал, чтобы команда обедала вместе, а его дверь для игроков всегда была открыта. Перед особо важными матчами у него были индивидуальные видеосеансы с защитниками на тему того, как нужно играть с определенными игроками атаки противника".



Ясность — вот слово, объясняющее то, к чему стремится Эмери в работе с игроками. Он готов делать все, чтобы у его подопечных всегда было четкое понимание того, как лучше сыграть в тот или иной момент. Разложить по полочкам, эпизодам, картинкам все тактические элементы игры, а если нужно — поговорить с игроком индивидуально, потратив любое количество времени, необходимое до момента полного просветления и понимания того, что от него требует тренер. Ничего нового и революционного, в принципе — чем-то подобным занимаются Сарри, Клопп, Гвардиола и их помощники, но так уж вышло, что для "Арсенала" все это — настоящая революция и переворот в головах футболистов.



Мы не знаем, как поведет себя "Арсенал" Эмери в больших матчах, так как встречались "канониры" с представителями топ-6 только в двух первых поединках, когда команда только знакомилась с новым менеджером, а сам Унаи — с английской Премьер-Лигой. Дальнейшие результаты в матчах с середняками и аутсайдерами, а также то, что команда в кои-то веки не испытывает никаких проблем при игре на два фронта и не имеет переполненного лазарета, подтверждают тот факт, что тихая революция Эмери идет на пользу "Арсеналу". Унаи набирает обороты, и команда положительно откликается на его новшества, так как они дают результат. Ближайшая перспектива — продолжать набирать максимум очков в чемпионате и Лиге Европы и готовиться к встрече с "Ливерпулем" в начале ноября. Это будет первое настоящее испытание для Эмери в Лондоне, к которому он уже будет готов на все сто.







Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru