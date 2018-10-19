Вагнер: "Клопп любит жаловаться после международного перерыва!"

Главный тренер "Хаддерсфилда" Дэвид Вагнер ожидает, что большинство игроков "Ливерпуля", испытывающих проблемы со здоровьем во время международного перерыва, выздоровеют к матчу против его команды в субботу.

За последнюю неделю травмы в своих сборных получили Мохамед Салах, Виргил Ван Дейк, Садио Мане и Наби Кейта. Вдобавок в последнем матче "красных" повреждение получил Джеймс Милнер. Однако Вагнер, давний друг Клоппа, подозревает, что кадровые проблемы "Ливерпуля" преувеличены.



"Я достаточно давно знаю Юргена. Я знаю, что он любит устраивать дымовые завесы. Я ожидаю, что большинство его игроков будут в строю".



"Я достаточно давно его знаю, и ему нравится жаловаться после международного перерыва!" — цитирует Вагнера Liverpool Echo.