Вагнер: "Клопп любит жаловаться после международного перерыва!"

Юрген Клопп и Дэвид Вагнер Главный тренер "Хаддерсфилда" Дэвид Вагнер ожидает, что большинство игроков "Ливерпуля", испытывающих проблемы со здоровьем во время международного перерыва, выздоровеют к матчу против его команды в субботу.

За последнюю неделю травмы в своих сборных получили Мохамед Салах, Виргил Ван Дейк, Садио Мане и Наби Кейта. Вдобавок в последнем матче "красных" повреждение получил Джеймс Милнер. Однако Вагнер, давний друг Клоппа, подозревает, что кадровые проблемы "Ливерпуля" преувеличены.

"Я достаточно давно знаю Юргена. Я знаю, что он любит устраивать дымовые завесы. Я ожидаю, что большинство его игроков будут в строю".

"Я достаточно давно его знаю, и ему нравится жаловаться после международного перерыва!" — цитирует Вагнера Liverpool Echo.



Метки Вагнер, Клопп, Ливерпуль, травмы, Хаддерсфилд

Автор mihajlo   

Дата 19.10.2018 00:05

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  1. kojan 19.10.2018 00:33 # kojan
    нытики №1 в АПЛ и ФАПЛе, как всякий неудачник и безтрофейник всю свою никчёмность списывают на кого угодно...

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