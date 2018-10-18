Почеттино не жалеет, что никого не купил летом

Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино не жалеет о том, что не совершил ни одного приобретения минувшим летом.

В предшествующих международному перерыву матчах "шпоры" испытывали серьезные кадровые проблемы из-за большого количества травмированных, однако Почеттино по-прежнему счастлив своим совместным с президентом Даниэлем Леви решением никого не покупать. В качестве доказательства своей правоты Маурисио приводит результаты команды.



"Послушайте, я с первого дня вам твержу, что никогда не буду переводить стрелки на своего босса. Он мой босс, он владелец клуба".



"Приобрести нужных нам игроков оказалось так сложно, невозможно, и я доволен имеющимся у нас составом, доволен этими 25 игроками. Мы ни о чем не жалеем, и мы счастливы".



"Когда мы начали сезон с трех побед и находились во главе таблицы, думаю, люди говорили иначе. Они говорили, насколько умно поступил "Тоттенхэм", полностью сохранив свой состав с прошлого сезона".



"Я должен напомнить каждому, что это наш лучший старт сезона после восьми матчей. На восприятие людей повлияли наши поражения от "Интера" и "Барселоны" в Лиге Чемпионов, но в Премьер-Лиге у нас на одно очко больше, чем в прошлом сезоне".



"Я не рад этому, потому что мы пятые в таблице, и наши амбиции подстегивают нас к вершине, но в то же время нужно быть реалистами и учитывать обстоятельства, с которыми мы столкнулись летом после Чемпионата Мира и всего такого".



"Мы сражаемся, и мы очень близки к вершине таблицы", — цитирует Почеттино Sky Sports.