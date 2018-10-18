Ибрагимович: "Моуриньо критикуют из-за его характера"

Экс-нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович встал на защиту главного тренера "красных дьяволов" Жозе Моуриньо и призвал того оставаться собой.

После волевой победы над "Ньюкаслом" перед международным перерывом Моуриньо пожаловался на травлю, которую в отношении него устроила пресса, неустанно спекулируя насчет возможного увольнения Жозе.



По мнению Ибрагимовича, источник этой травли — личная неприязнь к Моуриньо, а вовсе не результаты или игра команды.



"Каждый критикует Моуриньо, и я не думаю, что это происходит из-за результатов. Это из-за характера, из-за того, какой он есть".



"Я и сам слегка похож на него в этом отношении — мы обладаем уверенностью в себе, мы верим в определенные вещи, мы говорим определенные вещи. Мы своеобразны".



"Конечно, нас обвиняют и нас критикуют сильнее, когда дела не идут хорошо, но когда мы побеждаем, то испытываем большее удовлетворение, чем те, кто пытается быть вежливым, кто чувствует себя идеальным и не хочет ссориться с медиа, поэтому медиа никогда не атакуют их".



"Но это не по-нашему. Мы верим в то, что делаем, и мы будем делать это до конца. Лично мне кажется, что некоторые критики чересчур преувеличивают, потому что они завидуют. Но все это — часть нашей жизни".



"Моуриньо просто должен оставаться собой, оставаться верен себе и своему делу. Он добился всего этого, потому что всегда поступал по-своему и ни под кого не подстраивался. Я точно такой же, я ни под кого не подстраиваюсь. Наибольшая проблема в тех, кто считает себя идеальным", — сообщил Ибрагимович Sky Sports.