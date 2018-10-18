Джек Батленд нанял агента Руни

Голкипер "Стоука" Джек Батленд сменил агента, и теперь интересы игрока будет представлять Пол Стретфорд, знаменитый сотрудничеством с Уэйном Руни.

Предыдущий агент Батленда так и не смог организовать переход Джека в один из английских топ-клубов, несмотря на вылет "гончаров" из Премьер-Лиги и тот факт, что минувшим летом новых первых номеров искали "Челси" и "Ливерпуль".



Особенно огорчил Батленда несостоявшийся переход в "Челси". "Синие" всерьез задумывались о приобретении Джека, когда за неделю до старта сезона Тибо Куртуа отказался выходить из отпуска и потребовал трансфера в "Реал", однако в конце концов лондонский клуб предпочел англичанину Кепу Аррисабалагу.



Как стало известно Daily Mail, отныне Батленд будет сотрудничать с агентством Triple S Sports Management, которое возглавляет влиятельный Пол Стретфорд.



Выступая в Чемпионшипе, 25-летний голкипер едва ли может претендовать на вызов в сборную Англии, поэтому Батленд настроен как можно скорее вернуться на уровень Премьер-Лиги.