Пеллегрини исключил воссоединение с Джеко в "Вест Хэме"

Главный тренер "Вест Хэма" Мануэль Пеллегрини сомневается, что его клуб позволит себе покупку нападающего "Ромы" Эдина Джеко.

Буквально на днях 32-летний босниец намекнул, что может вернуться в Премьер-Лигу, где с успехом выступал в "Манчестер Сити" – в том числе под руководством Пеллегрини.



Учитывая опыт совместный работы мужчин, пресса предположила, что Джеко может отправиться в "Вест Хэм". Однако Пеллегрини, тренирующий "молотков" прямо сейчас, сомневается, что клуб провернет этот трансфер.



"Вы можете говорить о пяти, шести или семи игроках, которых сватают к нам, но мы сами не можем себе позволить говорить о чужих игроках. Я хорошо его знаю, но в данный момент мы не думаем об этом", - цитирует Пелллегрини Sky Sports.