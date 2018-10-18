Пеллегрини исключил воссоединение с Джеко в "Вест Хэме"

Пеллегрини и Джеко Главный тренер "Вест Хэма" Мануэль Пеллегрини сомневается, что его клуб позволит себе покупку нападающего "Ромы" Эдина Джеко.

Буквально на днях 32-летний босниец намекнул, что может вернуться в Премьер-Лигу, где с успехом выступал в "Манчестер Сити" – в том числе под руководством Пеллегрини.

Учитывая опыт совместный работы мужчин, пресса предположила, что Джеко может отправиться в "Вест Хэм". Однако Пеллегрини, тренирующий "молотков" прямо сейчас, сомневается, что клуб провернет этот трансфер.

"Вы можете говорить о пяти, шести или семи игроках, которых сватают к нам, но мы сами не можем себе позволить говорить о чужих игроках. Я хорошо его знаю, но в данный момент мы не думаем об этом", - цитирует Пелллегрини Sky Sports.



Метки Вест Хэм, Джеко, Пеллегрини, Рома

Автор foxmcfc   

Дата 18.10.2018 20:00

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