Ван Дейк и Салах вернулись к тренировкам

Виргил Ван Дейк и Мохамед Салах Лидеры "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк и Мохамед Салах вернулись к нормальным тренировкам на базе клуба в Мелвуде после досрочного возвращения из своих сборных.

Напомним, Салах получил мышечное растяжение в матче за сборную Египта против Свазиленда, тогда как у Ван Дейка обострились проблемы с ребрами после 90 минут за сборную Голландии против Германии.

Главный тренер голландец Рональд Куман и вовсе заявил, что последние недели Ван Дейк играет с переломом двух ребер и на уколах, однако это не помешало Виргилу возобновить тренировки вместе с Салахом и остальными партнерами по "Ливерпулю".

Как сообщает The Telegraph, состояние Ван Дейка и Салаха вызывает наименьшее беспокойство у медиков "красных". Гораздо серьезнее выглядит возникшая у Наби Кейта проблема с задней поверхностью бедра. В данный момент участие гвинейского полузащитника в субботнем матче с "Хаддерсфилдом" выглядит маловероятным.

Что касается нападающего Садио Мане, перенесшего операцию на сломанном пальце руки, то он сможет нормально играть и тренироваться с защитным корсетом на конечности.



Метки Ван Дейк, Кейта, Ливерпуль, Мане, Салах, травмы

Автор mihajlo   

Дата 18.10.2018 19:30

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  1. gerrard08 18.10.2018 20:03 # gerrard08
    ну, по сути можно им дать передохнуть, чо там.

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  2. recyjoed 18.10.2018 19:43 # recyjoed
    Ну все! Держись Хаддерсфилд!

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