Ван Дейк и Салах вернулись к тренировкам

Лидеры "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк и Мохамед Салах вернулись к нормальным тренировкам на базе клуба в Мелвуде после досрочного возвращения из своих сборных.

Напомним, Салах получил мышечное растяжение в матче за сборную Египта против Свазиленда, тогда как у Ван Дейка обострились проблемы с ребрами после 90 минут за сборную Голландии против Германии.



Главный тренер голландец Рональд Куман и вовсе заявил, что последние недели Ван Дейк играет с переломом двух ребер и на уколах, однако это не помешало Виргилу возобновить тренировки вместе с Салахом и остальными партнерами по "Ливерпулю".



Как сообщает The Telegraph, состояние Ван Дейка и Салаха вызывает наименьшее беспокойство у медиков "красных". Гораздо серьезнее выглядит возникшая у Наби Кейта проблема с задней поверхностью бедра. В данный момент участие гвинейского полузащитника в субботнем матче с "Хаддерсфилдом" выглядит маловероятным.



Что касается нападающего Садио Мане, перенесшего операцию на сломанном пальце руки, то он сможет нормально играть и тренироваться с защитным корсетом на конечности.