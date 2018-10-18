Эриксен снова готов играть за "Тоттенхэм"

Плеймейкер Кристиан Эриксен обрадовал болельщиков "Тоттенхэма", вернувшись к тренировкам с командой.

Из-за растяжения брюшных мышц Кристиану пришлось пропустить четыре последних матча "шпор" во всех турнирах и поездку в сборную Дании на игры Лиги Наций.



Главный тренер датчан Аге Харейде забил тревогу, когда предположил, что проблемы Эриксена носят хронический характер. Однако сегодня Кристиан успокоил болельщиков, вернувшись к занятиям с полной нагрузкой перед дерби с "Вест Хэмом".



"Кристиан снова готов играть. Мне нет смысла обсуждать комментарии коллеги. Каждый может высказывать свое мнение. Решение, сыграет ли Кристиан с первых минут, я приму только в субботу", - цитирует главного тренера "шпор" Маурисио Почеттино Daily Mail.