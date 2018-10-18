Болельщик "Ромы" оправдан по делу об избиении Шона Кокса
Суд пристяжных оправдал итальянского болельщика Филиппо Ломбарди по делу о избиении поклонника "Ливерпуля" Шона Кокса.
Напомним, матч Лиги Чемпионов между "Ливерпулем" и "Ромой" 24 апреля сопровождался массовым беспорядками близ "Энфилда". В одной из таких стычек серьезно пострадал 53-летний Кокс, отец троих детей. Шон до сих пор находится в тяжелом состоянии и даже не может разговаривать.
В качестве одного из главных зачинщиков беспорядков британская полиция оперативно задержала 21-летнего Ломбарди, представителя прибывшей из Италии агрессивно настроенной группы болельщиков "Ромы".
В конце августа Филиппо был приговорен к двум с половиной годам тюрьмы. Однако параллельно продолжалось расследование о причастности итальянца к избиению Кокса.
Как сообщает Sky Sports, сегодня состоялось итоговое заседание по делу об избиении Кокса. Суд присяжных из шести мужчин и шести женщин почти девять часов выслушивал различные свидетельства и совещался, после чего большинством голосов оправдал Ломбарди, избавив того от увеличения срока тюремного заключения.
18.10.2018 18:20
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Коксу кокса !
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Вот же пидары, все купили. Коксу здоровья!
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