Болельщик "Ромы" оправдан по делу об избиении Шона Кокса

Шон Кокс Суд пристяжных оправдал итальянского болельщика Филиппо Ломбарди по делу о избиении поклонника "Ливерпуля" Шона Кокса.

Напомним, матч Лиги Чемпионов между "Ливерпулем" и "Ромой" 24 апреля сопровождался массовым беспорядками близ "Энфилда". В одной из таких стычек серьезно пострадал 53-летний Кокс, отец троих детей. Шон до сих пор находится в тяжелом состоянии и даже не может разговаривать.

В качестве одного из главных зачинщиков беспорядков британская полиция оперативно задержала 21-летнего Ломбарди, представителя прибывшей из Италии агрессивно настроенной группы болельщиков "Ромы".

В конце августа Филиппо был приговорен к двум с половиной годам тюрьмы. Однако параллельно продолжалось расследование о причастности итальянца к избиению Кокса.

Как сообщает Sky Sports, сегодня состоялось итоговое заседание по делу об избиении Кокса. Суд присяжных из шести мужчин и шести женщин почти девять часов выслушивал различные свидетельства и совещался, после чего большинством голосов оправдал Ломбарди, избавив того от увеличения срока тюремного заключения.



Метки Ливерпуль, Лига Чемпионов, происшествия, Рома

Автор mihajlo   

Дата 18.10.2018 18:20

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  1. winnerd 18.10.2018 19:22 # winnerd
    Коксу кокса !

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  2. slash-lfc 18.10.2018 19:06 # slash-lfc
    Вот же пидары, все купили. Коксу здоровья!

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