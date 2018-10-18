Эмери потребовал от Рэмси сосредоточиться на "Арсенале"

Аарон Рэмси Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери потребовал от полузащитника Аарона Рэмси сохранять концентрацию до возобновления трансферного окна в январе.

Как известно, "канониры" отозвали свое предложение о новом контракте для Рэмси, и теперь единственная интрига заключается в том, уйдет Аарон в конце сезона свободным агентом или будет продан уже в январе.

Естественно, что для клуба предпочтительнее вариант с продажей, ведь в январе у "Арсенала" будет последняя возможность выручить хоть какие-нибудь деньги за Рэмси. Но до тех пор Эмери призывает валлийца не терять фокус — никакого особого отношения к себе Аарон не дождется.

"Я хочу, чтобы он относился к делу, как и любой другой игрок. Например, последний матч он начал в запасе, сыграв 25 заключительных минут".

"В понедельник (против "Лестера") должно быть то же самое. Выйдет он в старте или окажется на лавке, он должен быть сосредоточен на этом матче и быть готовым помочь нам. Это ничем не отличается от других игроков".

"Для меня январь еще очень далеко. В первую очередь я думаю о матче в понедельник. Я хочу, чтобы каждый игрок подготовился и настроился для победы", — цитирует Эмери The Independent.



Метки Арсенал, Рэмси, Эмери

Автор mihajlo   

Дата 18.10.2018 18:00

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  1. gerrard08 18.10.2018 18:09 # gerrard08
    Он и сам не дурак. Чем лучше он щас выступит тем жирнее придут контракты.

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