Эмери потребовал от Рэмси сосредоточиться на "Арсенале"

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери потребовал от полузащитника Аарона Рэмси сохранять концентрацию до возобновления трансферного окна в январе.

Как известно, "канониры" отозвали свое предложение о новом контракте для Рэмси, и теперь единственная интрига заключается в том, уйдет Аарон в конце сезона свободным агентом или будет продан уже в январе.



Естественно, что для клуба предпочтительнее вариант с продажей, ведь в январе у "Арсенала" будет последняя возможность выручить хоть какие-нибудь деньги за Рэмси. Но до тех пор Эмери призывает валлийца не терять фокус — никакого особого отношения к себе Аарон не дождется.



"Я хочу, чтобы он относился к делу, как и любой другой игрок. Например, последний матч он начал в запасе, сыграв 25 заключительных минут".



"В понедельник (против "Лестера") должно быть то же самое. Выйдет он в старте или окажется на лавке, он должен быть сосредоточен на этом матче и быть готовым помочь нам. Это ничем не отличается от других игроков".



"Для меня январь еще очень далеко. В первую очередь я думаю о матче в понедельник. Я хочу, чтобы каждый игрок подготовился и настроился для победы", — цитирует Эмери The Independent.