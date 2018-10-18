"Сити" обсуждает новый контракт с Сане

"Манчестер Сити" вступил в переговоры с вингером Лероем Сане по поводу нового контракта.

В данный момент клуб "Этихад" устремлен к тому, чтобы связать долгосрочными контрактами всех лидеров команды. И если Рахим Стерлинг пока отказывается продлевать соглашение, то переговоры с Сане обещают быть гораздо более гладкими.



Как стало известно The Telegraph, "Сити" хочет перезаключить контракт с игроком сборной Германии, несмотря на то, что срок его действующего соглашения истекает только через два с половиной года.



В клубе надеются, что 22-летний Сане последует примеру Кевина Де Брюйне, Николаса Отаменди, Габриэля Жезуса и Эдерсона и тоже подпишет новый контракт, предусматривающий значительное повышение зарплаты.



Помимо Стерлинга и Сане, "горожане" рассчитывают продлить сотрудничество с полузащитниками Илкаем Гюндоганом и Филом Фоденом. В ближайшее время игрокам будут сделаны соответствующие предложения.